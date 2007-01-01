Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанка попросила очистить город от непонятных объявлений
Благоустройство

Калужанка попросила очистить город от непонятных объявлений

Евгения Родионова
27.10, 09:15
1 689
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 26 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой очистить город от непонятных объявлений.

По её мнению, они развешиваются повсюду в неположенных местах.

— Это сильно уродует город. И сделайте так, чтобы этот «мусор» не развешивали, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Наклеенные объявления регулярно удаляются вручную и с помощью специальной техники. Правила благоустройства предусматривают ответственность за расклейку рекламы, но наказать нарушителей не так просто. Привлечь их к ответственности возможно только во время рейда совместно с полицией и если расклейщик будет пойман на месте.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inhia0hUbGhlSHRIbktKZjVjWmNqM1E9PSIsInZhbHVlIjoiRlhmMDRtRWdUSzZUU1lYVXFLRGMwVFJGcnVmZmF4VkpockFJODVaVXg2K0hBV0ZBbHpnMGJMUmJhaTgxSHp4WFBaV09peGVabkVZSVhVdnBVNnNpcGJaSkFVVk9SbVRtQURWTnIwMTZWMGI0UkYwS29FNGY0Mkx6N2pseHdGZ3NLdXg1UWh5cUUrMi9MSlF0MzlqRFJQbWV3ZjV2YjJINmVRNEUwS0doWXpMKzJxcTVsL1hGZDNsa0pFcVdzYTR3RndaTVNSdVdVY0tGblRIa1ljWm9HZjVGR3BUZ0dUSGNFb2hhVEdYSXlrQm1KZDBEWnp5Um92VHg4VzZ1RVlVcGpTd2U1bGZzUVMzbUttSU82VU8wS09KMkNOM1BQZzhGeHV6UmNUd205STlzcFgzaUROUk1FT3B5eDEwTXl4T2ZaTFQ1MDlnaW52ZkdVRlZDWk5Vck5Bd2ZUWnpMYk5WRmRiVnRvaHBLNmhmTkl5S3NHVW9LdmVpdGtrYU5Dbng3VEJGQ2pqeGg1bjFYNzdOZ1JGS1orUUpJQVBURDE4VFpOWnU4bnJEak5vbldEZDV0dkgzQjR6b0VGWTVJNlpUbyIsIm1hYyI6IjE5NzIyYTVhOGE3OGE0NjI5YjY2OTY3MjZmY2UyZDhiNzY0OWE2ODAzOTA1NDg3NzQ3Zjk4NWYzYTMzZjAyOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBBTmZBdkxpeFFnMFpZYVJxM0RpZXc9PSIsInZhbHVlIjoiZnc0UW54WVNNSHF6TmVnSU1FcXZtbjZBY1k2c2h0WkMrdFZkUlZkcmJ0emtld25MMHFLT05HZVVpL3VOUUd0VUkwV3NSRURuVHh0YURLV2E4SitmU05nb3M1Z1Z0dXNQeVFGL3dyRXN2bkVGbSs0NzN1c0RKWlZZdngrNGV4eE5QelVNYnltVC9iSG9rRElYZ0Y1UGFnSlBiSWFDYTZzdS93UFl0T0dGVTAvbnVpcUd2YVhqczUyT1hBbWthZlBCVGhXUTMydWExdDFNU1BxdnBET3NxZWZXK2c2UTZlRUR3V0srL0JoMjhCSWF3MmliK2c5L2FJNmRLbXlMQ3NiRG1uK21zYVlTRkNqN2hIZDRwbm0rSjBCenMyQlNpbnE3bUpTdjlFZUtpUzRMOEtWaVlMR3h2K0tPaG1YakhIejVHWEQ4UXRFbERTNHRXd1V2RHM2TS9xVjNQWWFra1BXakhQT0tzbXFPdDI0RzNxWkJTSk50UDZjTlhPTU1tVHZXUlZsUk9SZHQ5eVVxc2R0NGJFUkJ1MXd2ODhXS0ZJaGk0aG1hRlZRMVBZT1VZcVJ6M2p6WkZaaW5JM2svcm9FYWNsYTBCWUVrcmpQOFhCT2JOWEZ6Y0FZbSs3N2FNTWI2RFMwRUl5WGNSRUVFSlZJL1ZPV0oxYlIvYXdZejY2T0hnOGd5QzFJdFB5R2UzU3dhSXZ0TFVNSkxOR3ZyZ2VIN08zcTRWbWFrVEJmTUh3b0ZiMGpBUVZQNHcxOUROWE40UWFQczQ0NkFRanMraC9wWDRuZ0o4cDl1MDdiRmxyRVAzdU9meEdmaDZLQWtWRXp6RVNqd2tUd05YcnZtZU1vNiIsIm1hYyI6ImU5NjEwMzk4ZGNhZDNlOTE0NTJhMDE4YmI1YzkzYjJjNmQ0MTEwYzZmMzI4ZTA3ZmM2ODNkNzJiYWJmNTY4YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+