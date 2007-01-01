Калужанка попросила очистить город от непонятных объявлений
В воскресенье, 26 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой очистить город от непонятных объявлений.
По её мнению, они развешиваются повсюду в неположенных местах.
— Это сильно уродует город. И сделайте так, чтобы этот «мусор» не развешивали, - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Наклеенные объявления регулярно удаляются вручную и с помощью специальной техники. Правила благоустройства предусматривают ответственность за расклейку рекламы, но наказать нарушителей не так просто. Привлечь их к ответственности возможно только во время рейда совместно с полицией и если расклейщик будет пойман на месте.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь