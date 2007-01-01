Афиша Обнинск
В Калужской области добились ремонта дороги
Благоустройство

В Калужской области добились ремонта дороги

Евгения Родионова
24.10, 19:34
0 112
В пятницу, 24 октября, прокуратура Перемышльского района сообщила о ремонте дороги общего пользования.

По словам ведомства, дорога, протяжённостью 1,5 километров не соответствовала требованиям для эксплуатации.

— Проезжая часть автомобильной дороги «село Перемышль - деревня Погореловка» - деревня Дементеевка» имеет множественную колейность, ямы и просадки дорожного покрытия. Прокуратура района обязала администрацию сельского поселения «Деревня Горки» произвести ремонт автомобильной дороги.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Автомобильная дорога приведена в нормативное состояние.

