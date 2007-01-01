Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге рассмотрят ремонт участка дороги на Тарутинской только в следующем году
Благоустройство

В Калуге рассмотрят ремонт участка дороги на Тарутинской только в следующем году

Евгения Родионова
24.10, 16:00
0 200
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 23 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в мессенджере «Вконтакте» с вопросом ремонта участка дороги по улице Тарутинской.

По его словам, дорога сейчас в плохом состоянии.

— Когда уже заасфальтируют участок возле полигона «Автокадры» по улице Тарутинской, ям становиться всё больше и больше. Решите данную проблему, пожалуйста! - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Рассмотрим возможность ремонта этого участка в следующем году.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlYyRlhGVzBxV3BCd1ExaDgvZFRoUWc9PSIsInZhbHVlIjoialFVYkNFUlc4ZDl5U2ZyYlAwS21pMWY2SldmdGNLZWVkYlhFaXJyOEdJdW10REw2ekZiUnBmcWowUUE5dmp4N1Y2b0VLaFByMHh4dURhc3hHWEgwV2V6WWdoamZNdnB1ZHBUTzVESUpjTGt0cmpRbkR0bFpiUCtNeTduWjk4VVU4bHowSmI4STJpYkNDMWFnYmRJRSt1d0ZzR016M0orNzlDV2FQT3VGb2h3akJFQWZmMFVmSTRXRUFYQlluZitwZ2pKV1RmcEEzNHY0UnBtWnlQY2hrbndoeUdYVEhOSDZsKzVTRWZVMWNNTXhTVU5wLzRtenBjeXRjR2VscGxlczVsaTZQc1VDcnJuY0xQczY1NHRGUkdBRkd6LzdXRFJyYUlFN2ZtVU5KMDhleG10azVhMlBuaEUvNUtjdG1VSk9RMDN6eG5ZQWxpUkExM0JuK3RyMDlreVdwSENnQktUT3RDTFNORDZBeVZoa1RQQ2kxZkxCZ01qYW14ODBnL2RyOGYxU2xTaTM1THlQTWJWK1ZscU9XakdoSTF3SnBrVSt4eWViVktjVmpIY1RzNkM3dXFzR0wvOUtXZmV3bUFVaSIsIm1hYyI6IjVlOGRmYWI5OWFhMjAxOWUwYjk0YTU2OTE2ZGIwNDAwNzA4MDljNTlhNGI0NmEwNzgxNGY3ZTM1ODM3MWM2MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ims3OGYxNW5LRjJZa3IwWHAvWVNwNFE9PSIsInZhbHVlIjoic0ZCSCtRSVZYNHg5N01EWEVUNWNjbEJuaGo0cjkzNjJScGNrYkpSd20zM2pvVW4zUVcrTzFqME45UjN3VjFBazhmNk9Sd2pTbXFPbnJ5ZmZOVlUxZFFuNnRxVEdoUEh5TTVxWldQN2RQY0FCZnRaeWdtUUlkMXZYeTY5NmEzRU9LYzI4alkwanB2SjB5YWYyQXU4Y3FWVG9KbTQvZ2tYdW5CbG1rNm85ZktMZU1GOFRMTjR4R0x6WHg5R055WTVNTm5zd242WDlhaXJHNEVPQlcyVTVVS1NNZmYxSWFOdFYzeDBWTnpuUGxBNW80eDRtWTVaaFpQNk8zRzIvY0lscEg5Z3pwQ2tDUU5Nb08waXhCQXdONWM2WEtRWjJTWHdMMVN2VE9VVGVscXJqVGZHVE9pdnhRQ3c0K3QvTGErZFZmUGVsd3F6T0NKcjljSHZDRGZ3c2V4YzFtQk5OWHZJaEF3VWI2WmVsMlpIV2ZMclE0RnNleHA0V3ByekRWV1dQWnp2eWFCdEt4R3lDMXp6dDJVSS83bHNqR0dNVzJOY0p3alJ4dlE3TmZsbUswcHVuRlJkL1J6ZjN1UjhEcWpOV2l3N09maFpicWVXdUU1bVNKclBubFUwQkdKTnRTWDVrM2hZSUcrRTFnZ01QeTBPQkIwWkJ1aC9lSHhteU1RaHhLNzRmOFJUT3J3MDU5aG5tYlIwV3FIUEtZcndFaStReHJ5cG5MZmRQQm5mL3htVGUyRlFKaVEvMi9CM0VTb09PVC9WQkx5TlYzSnNOa2diekxZZEZuN2NISEMrbFFGSzFkdjcreVoxOXJKaEh0cjZwWjc1ZEU0T2VVUnVMZVU4USIsIm1hYyI6IjBkNmY4NzNmMWQyNDcwZDU0MThkMjMyYTZjOTMyNjZiYmM2NzZlZDQ0ZjYyOTQ4OWYxMTc3YjNiODFkMzMxMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+