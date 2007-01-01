В Калуге рассмотрят ремонт участка дороги на Тарутинской только в следующем году
В четверг, 23 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в мессенджере «Вконтакте» с вопросом ремонта участка дороги по улице Тарутинской.
По его словам, дорога сейчас в плохом состоянии.
— Когда уже заасфальтируют участок возле полигона «Автокадры» по улице Тарутинской, ям становиться всё больше и больше. Решите данную проблему, пожалуйста! - написал горожанин.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Рассмотрим возможность ремонта этого участка в следующем году.
