В Калуге рассмотрят ремонт участка дороги на Тарутинской только в следующем году

В четверг, 23 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в мессенджере «Вконтакте» с вопросом ремонта участка дороги по улице Тарутинской.

По его словам, дорога сейчас в плохом состоянии.

— Когда уже заасфальтируют участок возле полигона «Автокадры» по улице Тарутинской, ям становиться всё больше и больше. Решите данную проблему, пожалуйста! - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Рассмотрим возможность ремонта этого участка в следующем году.