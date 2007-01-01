В центре Калуги дерево висит на проводах уже полгода

В пятницу, 24 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с деревьями.

По его словам, в центре города дерево необходимо убрать дерево.

— Обратите внимание на старые мёртвые деревья. На улице Плеханова уже полгода висит на проводах. И таких много! - высказал своё мнение мужчина.