Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В центре Калуги дерево висит на проводах уже полгода
Благоустройство

В центре Калуги дерево висит на проводах уже полгода

Евгения Родионова
24.10, 17:06
0 426
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 24 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с деревьями.

По его словам, в центре города дерево необходимо убрать дерево.

— Обратите внимание на старые мёртвые деревья. На улице Плеханова уже полгода висит на проводах. И таких много! - высказал своё мнение мужчина.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
50%
25%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxKWVBuOEplSHNoZGRRTDhYUTRkY1E9PSIsInZhbHVlIjoiS2l3QnVhSG1aSzlCQzNuNVRCSytvd0swWExuaG4yRDBvTmVyaGx0VGcxY0JLemg4NG8weG5XcVdJeEU5NUZVVDFFd1VEdG40cFlpNUEzbGs4T0JCN1RTQ3FWdGR6SG9MaUxRVVZ0Mit0ckVxb2g1bDFPcTFlaXRDSk9MOFVWMnVYMURubmFtcW9tNW1VSHJHQzdWaDVTL25hbERrTHlQRnJKZ0hqbTArdHpadmRTWVVLa3R3RHBObjZ1SnZ5Y3VOeUd4QzZqQTh3cStWT3JFcytlekdLNTc5QXljdG1NWS92NE5DdWZkcmNLMlFsUUVRdFhMc1p3OU8wb0hFZEFmM2NqNm9BQjFmTTU4c2dPejhQTzkwa1Btd3d0V2EybS9DSTdGc3BUZnBkR1Bkay9oM3BzSXl4TGdEbFl0bDJQOXplY3NobTd5bERBTkJ5ZFhEWkNxRFVMa3VUall1dzk0NXNWZDRKeWZzelVldnZNUXExbmlrYzVnTXU4YitzdDV4cndoNVduU29seXdZUGdrQllIcGxZd3puQ3F0bHhuSFoyU3l3R21Va1N1WVVtZ2dIYjJQZmxYc0pxRU5UYlE3bCIsIm1hYyI6IjRhNWE4YzRhMTY5MDZiZTAzYjVlYWNmNzkyOTQ5NTIwNTg5MDY4ZWI2MDc4ZWZiMDZkYzJjZmJkMDc5YjlhMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdNY2JtTTcxVEgzbDkwRUdMM0pNc3c9PSIsInZhbHVlIjoiWDBiN21OUXN2VnVldk9uRVF2dHJoZkJjVHBGUXc2S2lvSEtXNEc3bnl5TG11bFAwTVpoU1Rvak4yelNVVU9ZUUJGTjhXUWQraWtuZjlESnBkaDc5YjBxYVZUYmNpNWYrRUNLeG9CaDlYTU51UzI5NXcyaWUwZHViSGxqdHRoMlA3V0R1VWcwUXp5OUdIOTh2MURENWVYSGJ5UHVmRnQvRGRpWk1WQUR5N1NBTjdJdjdvMmpkWGw3alN6SWNrMTV3YlFSMUNFazh1bjBjMnN1SlNBYm00ckV0WG1yYVoyTTJpUXpIS3NUSElBWkZDWDNPQk5pa0NQVkxORDRwckhwQUMxelNTYktSQW9DS2p1RnFIdTdFcE5FcHE0VDlsY0NnanppTEY2UUwrbE5PamRzcFpvMzZ4RW5sbUdINHJDK3BUekd0clMxUzBjZkFQcFFXU25DRzU1RFdNTTBOR0ZMZEM3TnFDeHNnM3hpQWh1YlhWZWIwQzZVbHRuYW1VL2VidEtCSHVMTkppSGw1SGtRRDdHZHY0VUI2ZnpQT1phWVpJbG9TRmRoOFpLS1hNZ0t2amFYbmVGdTA5S2FZOUpMcHJ5anZEVHlHRFZwQ2N0c2NZQlJOLzUxR3M3a3l2QzNPNVgzREk2Z0Y2cWVmTUhmTnZ2S1dQdW5UWjdsSmd6YllIM1hwQUxzdkNsbFNvODAxTGRaZEs3bjljNURhdUt6Ry9tM1NTeUJCck1yTVROSEtaVW5DNjFtN1Y3anZab1VwUG01WFBzM0wrdGZiTEU2WTBUZ0FHUHBwRGpPRENBWmVhcnNRK04zdVRSRjFBSHB2RzF5SmpoellTdk5LTWdGbyIsIm1hYyI6Ijc1ZGQ3M2E4YzBmODhjN2Y1NjUyM2QwNDY3NGE2ODJkMDdkY2E5YTc0ZmU0ZjM4MjM3ZjgyNDMxMmY5NzE5NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+