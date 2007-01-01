Афиша Обнинск
Калужанка пожаловалась на перекрытый путь к остановке на Московской
Благоустройство

Калужанка пожаловалась на перекрытый путь к остановке на Московской

Евгения Родионова
24.10, 12:15
В четверг, 23 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с тротуаром и дорогой под путепроводом и лестничным маршем на подъём к остановке напротив дома №293 по улице Московской.

По её словам, это единственный путь на остановку, который кто-то заварил арматурой.

— Перекрыли подъём на тротуар, что усложняет и удлиняет путь к остановке. Под путепроводом не пройти, глубокие лужи, лестницу заварили, остаётся только "летать"! - рассказала горожанка.

— Почему люди не летают, как птицы?! - задаётся вопросом женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На этот год проектирование и строительство тротуаров не планируется. Мы постараемся рассмотреть эту возможность в последующие годы.

