Главная Новости Благоустройство Калужанка попросила заменить деревья на перекрёстке Московской и Азаровской
Благоустройство

Калужанка попросила заменить деревья на перекрёстке Московской и Азаровской

Евгения Родионова
24.10, 10:45
В четверг, 23 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой заменить деревья.

По её словам, на перекрёстке Московской и Азаровской деревья в плачевном состоянии. Их давно нужно заменить на новые.

— Они опасно нависают над тротуаром и автодорогой, и в любой момент могут обрушиться на людей или автомобили, - пояснила горожанка.

