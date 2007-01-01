Калужанка попросила заменить деревья на перекрёстке Московской и Азаровской

В четверг, 23 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой заменить деревья.

По её словам, на перекрёстке Московской и Азаровской деревья в плачевном состоянии. Их давно нужно заменить на новые.

— Они опасно нависают над тротуаром и автодорогой, и в любой момент могут обрушиться на людей или автомобили, - пояснила горожанка.