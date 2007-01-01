Афиша Обнинск
Благоустройство В калужской деревне добились ремонта разбитой дороги
Благоустройство

В калужской деревне добились ремонта разбитой дороги

Евгения Родионова
23.10, 16:45
0 342
В четверг, 23 октября, прокуратура Износковского района сообщила о проведении проверки по факту ненадлежащего состояния автомобильной дороги в деревни Торфяная.

По словам прокуратуры, автомобильная дорога находится в ненормативном состоянии.

— На проезжей части дороги имеются дефекты в виде просадок дорожного покрытия, колеи, ямы, что препятствует безопасному проезду транспорта, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура обязала администрацию район произвести ремонт автомобильной дороги.

Были проведены работы по грейдированию и отсыпке автомобильной дороги песчано-гравийной смесью, дефекты дорожного покрытия устранены.

Партнёрские новости
