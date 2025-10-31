Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужане просят помощи в очистке прудов на Правом берегу

Евгения Родионова
23.10, 16:30
В четверг, 23 октября, в нашу редакцию обратился один из жителей района Кошелев с просьбой обратить внимание на проблему.

По его словам, между Кошелевом и Шопино назревает экологическая катастрофа.

— Их там два пруда. Следующий пруд, дальше к Оке, за гаражами - там тоже сбрасывают мусор в воду, а ведь там живут кряквы! - рассказывает один из очевидцев.

— Без помощи волонтёров весь этот мусор так и останется в воде, - с тревогой добавил местный житель.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Многие отдыхающие безответственно относятся к природе - оставляют мусор, нарушают экологические и санитарные нормы. Такое халатное отношение, несоблюдение законодательства приводит к появлению несанкционированных свалок. Уборка прибрежных зон водных объектов проводится по мере необходимости в зависимости от образования несанкционированных свалок.

— Данная территория будет очищена от мусора и приведена в нормативное состояние в срок до 31.10.2025, - уточнили в органе исполнительной власти.

