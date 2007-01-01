Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанка возмущена видом у Краеведческого музея

Евгения Родионова
22.10, 17:51
В среду, 22 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа города Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на уборку территории у музея.

По словам горожанки, захламленная территория портит впечатление как у гостей Калуги, так и у местных жителей.

— Вот так выглядит наша «культурная столица» напротив Краеведческого музея. Толпы туристов «любуются» на поваленные деревья вперемешку с мусором, недодел сетевиков, сломанную подпорную стену, - рассказала женщина.

