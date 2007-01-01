Центральная улица калужской деревни осталась в полной темноте

Во вторник, 21 октября, житель деревни Шопино оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа города Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести освещение на улице Центральной.

По его словам, в деревне сейчас по вечерам полная темнота.

— Освещение только от окон квартир в вечернее время! Это же центральная улица, на которой находится сельский дом культуры, детский сад и школа! - заявил мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Реконструкция и строительство системы уличного освещения проводится исходя из состояния имеющейся инфраструктуры, финансирования и предложений жителей. Для рассмотрения вопроса устройства освещения на указанном вами участке и включения его в план работ на последующие годы направьте, пожалуйста, официальное заявление в адрес городского хозяйства: ул. Воробьевская, 3, тел. 70-11-31, или напишите через наш официальный сайт.