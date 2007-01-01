Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Центральная улица калужской деревни осталась в полной темноте
Благоустройство

Центральная улица калужской деревни осталась в полной темноте

Евгения Родионова
21.10, 17:09
0 234
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 21 октября, житель деревни Шопино оставил комментарий под постом временно исполняющего обязанности главы городского округа города Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести освещение на улице Центральной.

По его словам, в деревне сейчас по вечерам полная темнота.

— Освещение только от окон квартир в вечернее время! Это же центральная улица, на которой находится сельский дом культуры, детский сад и школа! - заявил мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Реконструкция и строительство системы уличного освещения проводится исходя из состояния имеющейся инфраструктуры, финансирования и предложений жителей. Для рассмотрения вопроса устройства освещения на указанном вами участке и включения его в план работ на последующие годы направьте, пожалуйста, официальное заявление в адрес городского хозяйства: ул. Воробьевская, 3, тел. 70-11-31, или напишите через наш официальный сайт.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFzTnB3L2ptc0FybXV5T1JabTZscHc9PSIsInZhbHVlIjoieE9kbVZJdSt0SW93dGdZbnkvdUVLVit5UkppU05meWhiSERML1dRaDRiQWRuUmxpbk96SHJ6WndJY2NBeWhHNlNnei92NGpOUndXOW1WaXU3cm5EYll0ZFd2WkxMa2hMTzVEaHFiNXoweU9xSmduM082R0ZTcEUyeW5SbVpsQzJjSFViWmYrZkdqT1IzSHo0MldWZG9qaW12cklBeTJQSEtIMTZXbGhpVDJMRWEzRkxKSVNZQTdyZVZJK3pTT1E1eUg5ODFXSTVOMkVYRzdKK2M1Y0xjeTVSV2FFa2VSN2ZUUFU4Y2R2N0RUOUFjTlpWQmJZWld6RDNBeW1LVlZaalV4UUZFUW43MzY4VlJCRmgyejd1WHRKdXA2SmRESUlpWEkxNlJEUk5wNVhvandHaktFWi9rRlpBbE90VW1BblFMRVBaQnR3RW9yOVlXUEo4Qll6U0MramFLb09oSHAybWpsMVJKdGZYeGlnVTlhUFJUSHhlOFNONGtlQzZDbXZ6NEd4dXozcTZKcXpnb05QNVpFRmxYQzNYVnRocERHdThwd2NORmJwZHpQRTl3bHdITlFpQzJBR3dHZk9xSzlHQyIsIm1hYyI6IjhlMGYyY2NhYTViNDJmNDNlYTMyMWQ0OWE4M2Q2MmZmNGQyOTA4ZDg2ZGE2OGJkZWFiMmIyMzY1MmYxZjEyMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNmdFMzWlU1THJJUWUweXQzalNkQUE9PSIsInZhbHVlIjoiajBKR1VEMmc4RUlpRW5heXpwaG1wZ1U4U2pTRVdVYnRmWGFJZWpwaWxLanUydXdRdkxoaXczZkJiNlh4dVdxNEFValpHTHJhZ1dYVG9LTmFsK0ZvWU5Kb1hiUUJzdjJZcGZpbnJ6Z1FHdlk1cGllOXk3TjFNZGFKSnpqSWpkVVZROXJwUy9JZi9mR2ZsdWdCMGltZVRuSVJvTDFhSldIZzZ4VkRkbk1PN1ArZmx5ZzZiVml6VFMzTTRDQ3VyRWNXcGJVK1dCM0tFRXREREtzbUlkM0xMUU5kVXFjNHp4VjdFWGNld3ZEN295NDZyRGFDLzd6VFgxZTVXV3k1Q29Za1RvRGFoaytGSFplTnlteW9yNTQ0N1BGc2sxT2x0VENSY3NTbktRV25CQTJnK1hNL3l6azlPNlJ2dnpEdjRBckhnb1ovVlhTK2JwSWlWS3JnRlpDSmJueUowczhibU1peVBmVGllai9yWm9pcXQ1Lzg4MGRsUU5CTkY4MjhDSmh2UGNkYW9KT1Fub2N4Mk82Q2Z3dWFVbWhGNlI4aE9xRFRVZmVkQkFIM3RXWnNwN0k5Unc5L1NwSUd1TDJLaFBaWVFGeGNIdUVXUlhRK1FEcGZhNkJYNXNrdzRsNTJPbnFLa2RMcXJzZkQybys2MmJIZDdWN3pIWlBrZ2hBbk1pTE9VNVlacUxoekN1Y2dKck9waWNTb3lieWJGY3g1V3Zvam1hMWxvb2N1T296Z0lnL2xBM0NoWFNvWGNRa1A5V2JwWXhId3ZsR2x6eGVXcGFweFhNRDRrN3luR3pQb2tDT2tNWXpQS05SRklOejZzcS85VWZGSmc2NkdqNjFtTDhTRyIsIm1hYyI6IjQwNjM4M2NmM2VjNTA3NGVmNzExZDE1NGFlOGM1MzZkMWVkMGQ0YmU0ZGM0NDgzOGM3YjgyOGRmMjA4YTk0MzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+