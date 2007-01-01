Афиша Обнинск
В Калуге на Правом берегу высадят 130 деревьев

Дмитрий Ивьев
21.10, 14:47
Сейчас идут приготовления к озеленению Правобережья: уже этой осенью здесь появятся 130 новых деревьев. Посадки пройдут на двух участках - у поворота с Тульского шоссе на улицу Генерала Попова и на улице Андрея Алешина.

Как сообщила 20 октября на планёрке главный садовник города Ольга Зорякова, на обеих территориях уже подготовлены посадочные ямы.

Кроме того, до конца осени озеленение обновят и на других улицах: Максима Горького, Суворова и Ленина. На Ленина деревья посадят в сквере у глобуса.

