Калужанка попросила восстановить плитку у остановки

В понедельник, 20 октября калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести ремонт плит у остановки маршрута №8 на улице Тарутинской.

По её словам, она в таком состоянии уже более года.

— Надоело спотыкаться выходя в темноте из автобуса об эту раскуроченную подрядчиками плитку, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Знаем о проблеме. В следующем году постараемся восстановить остановку.