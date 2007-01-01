Калужанка попросила восстановить плитку у остановки
В понедельник, 20 октября калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести ремонт плит у остановки маршрута №8 на улице Тарутинской.
По её словам, она в таком состоянии уже более года.
— Надоело спотыкаться выходя в темноте из автобуса об эту раскуроченную подрядчиками плитку, - рассказала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Знаем о проблеме. В следующем году постараемся восстановить остановку.
