В Калуге собираются избавиться от лужи возле новой поликлиники

Фото: Правобережье Калуги.

Она находится на Правом берегу между магазином и новой парковкой учреждения здравоохранения.

- Устранение лужи - не такая простая задача, как кажется с первого взгляда. Рельеф местности такой, что простым асфальтированием проблему не решить. Необходимо строительство ливнеприёмного колодца и небольшой сети водоотведения, - рассказали 21 октября в официальном сообществе Правого берега в ВК.

Нужно будет построить 40 метров ливнёвки и два колодца. Проект и смету собираются подготовить в ближайшее время, но источник финансирования пока не определен. Возможно, работы включат в план на следующий год.