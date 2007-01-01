Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанка попросила разобраться с асфальтовым покрытием на Маяковской

Евгения Родионова
21.10, 20:36
Во вторник, 21 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить вопрос с асфальтовым покрытием во дворе домов № 37-39 по улице Маяковской.

По её словам, с начала лета они обращаются за помощью, но их игнорируют. Фото дороги сделаны 8го июля и 21 октября этого года.

— Из-за неисправности асфальтового покрытия ломаются машины, падают дети, катаясь на самокатах и велосипедах, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— На этот год ремонта по этому адресу не планируется. Рассмотрим такую возможность в следующем году исходя из предложений от жителей и имеющегося финансирования.

