В калужской деревне размыло дорогу после дождя
В понедельник, 20 октября, жительница Козельского района деревни Сенино- Второе оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить вопрос с дорогой в деревне.
По её словам, по улице Молодежной нет проезда из-за погодных условий.
— Дорогу размыло, так как нет отсыпки: 1 км глина. Дети пойти в школу уже не смогли! А если у нас закончатся продукты питания? Вы не решили этот вопрос и теперь он встал остро: впереди месяц дождей, - переживает женщина.
Администрация Козельского района:
— Специалисты обследуют участок, чтобы разобраться в ситуации.
