В Калуге на Тарутинской сделают временный водоотвод, пока не спроектируют новую систему

Ранее мы сообщали о проблеме с водоотведением на улице Тарутинской напротив дома №257.

По словам местной жительницы, после осадков на улице образовывается огромная лужа.

Управление городского хозяйства Калуги прокомментировало ситуацию:

— Действительно, ранее водоотведение на этом участке дороги было организовано с помощью водоотводящей трубы. Однако, после предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, этот способ водоотведения стал невозможен. С учётом расширяющейся зоны застройки этих территорий уже назрела необходимость в проектировании новой системы водоотведения, - объяснили в подразделении.

— Процесс разработки и внедрения такой системы является длительным и дорогостоящим. В связи с актуальностью проблемы и необходимостью срочного решения, мы решили принять временные меры. В ближайшее время с помощью кювета постараемся отвести воду на противоположную сторону, что позволит минимизировать негативное воздействие ливневых вод на инфраструктуру и жилые зоны до тех пор, пока не будет реализован полноценный проект водоотведения, - добавили в Управлении городского хозяйства.