Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге на Тарутинской сделают временный водоотвод, пока не спроектируют новую систему
Благоустройство

В Калуге на Тарутинской сделают временный водоотвод, пока не спроектируют новую систему

Евгения Родионова
21.10, 10:15
4 423
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы сообщали о проблеме с водоотведением на улице Тарутинской напротив дома №257.

По словам местной жительницы, после осадков на улице образовывается огромная лужа.

Управление городского хозяйства Калуги прокомментировало ситуацию:

— Действительно, ранее водоотведение на этом участке дороги было организовано с помощью водоотводящей трубы. Однако, после предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, этот способ водоотведения стал невозможен. С учётом расширяющейся зоны застройки этих территорий уже назрела необходимость в проектировании новой системы водоотведения, - объяснили в подразделении.

— Процесс разработки и внедрения такой системы является длительным и дорогостоящим. В связи с актуальностью проблемы и необходимостью срочного решения, мы решили принять временные меры. В ближайшее время с помощью кювета постараемся отвести воду на противоположную сторону, что позволит минимизировать негативное воздействие ливневых вод на инфраструктуру и жилые зоны до тех пор, пока не будет реализован полноценный проект водоотведения, - добавили в Управлении городского хозяйства.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1FWXV3TWpxWDVZb3hQNW8vUi9sN3c9PSIsInZhbHVlIjoiTCtnMHNpMTFxVkdBMDdPZUY1cWhjNk9VbXAyK3dGS0FrbUJCWDFPZjFHOHIvZWJoSnBMQnVCcDJ6SktLcXJGTkZSaHFDQ25MS29CUFg5RStUYXBMc0cvTmtFaWdQdUFyQXRuRnRsdW1nRzNxMFdGd0FMdHFTSDJleUc1azlHYjRCRWkrdGVHWGdET2ZVSkZTWDR0enpSTnQ5SkpwTTlRTzQyU3A3MVpHWWlYUEpjZzZjak1Yc0NuaEh1UGJZWFZOQ3pYTW10c2p4SUxTZHpxclhvRHgwQWhhZzZYMGZmckdDbFp1SjhtUHRGSUZ1MkVRY1dMcXVYajZYRnZuZEJGTituRFNZZUVzQ1NabTR2TXd4a1pjVTVCV28xWGxIblJTZ3Mwa3ZtL2dqMTRHQ25lR05WamxwMnIwcTFTcno4Z2M4b0pjallhYjJaZjFDM1FteEdoU0NJQkdKNDFTd3pDSWNyS2Q3WkcvQk5zWUhtbkZuajlLcDFMQXhZNU0yNzlNYlpXTUpHaGVuYWFkdm1SUEhiR2JWMm8yWm5TekVlNW45THVzcFhLZU5jNTlqbk8rbDBnQ0hYcGNvVkN6c0pTTCIsIm1hYyI6IjVkOWM5YTZhNTE5MGU1NWNjYjkyMzI1M2MwMWEyODM4YzBlMTE1MjMxZWUzZmIxMzNiYmNmYmMxMTRlMmNhMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdpTzQxeUovNExPT0U1ZU1oM1k2WVE9PSIsInZhbHVlIjoiLzRXMEhPRzA4R0MzTCswMHYwaWV3ZVhua2VLeGRyTHl4UG1CRllucGQwdm9sSTZpMWcvQklDbFJCKzV2NUlVUjJjQ3NKb0loa2VRck04ZWJValhERDdCZ20rZ3hBb2VUVnhiRUZlQVdCUjQ2dFZzbDFQTUtHVFlqWnBoTkZiRDBLS2JOYTcxdzhJSzE0aEg3ZUlXVDRtYXVwMFAwbG43MkNzbVJaSGlEMUJFdjhYT3QwSURmclFLQ0RYenF6SE5DaytSV0xtbm5qcmFod2J4RVNwY1pNbVJ2OHJ3RGl1WmhCOFNBczc2MjhIQ1M1bjROZWxwNENwMVR0N0I4c3hxSUcxa25hMlQyYWt2TmpuTENSRlVlVndWWjJqOW1tdFljMm1kdWR3Mm5UQmwwSjA0RHI1WUtwT1owKzNWTC9Sam1LZmJpYVg4bnBydVlCM0s4ZmhmMzVYdHFvWXk5V2NFK1JZNnkzL0NHcERac0VPeWFmQStOb3A2bVl3SzRSNmFmNkovWXhqSDhUM3oyZW90eUx5ZjBueXVRWkg1alQ3WDBwQys2ZHZkd25lSHc5cmhlc2RpTTMrRDN1RThudXJueDltRDhabitnTG9vMllERHpiQjdnUDdGdUkwdkpIVDN0TjFHTmc3S1JpWVNROGNyb3QwdHhMUVlpc2dUWG9sM1M4QitYTTEzUVVmbHhEL3JBbWsvUVVLTk9TOVFyV2Y2UDduTkZiNWo1d25lZlZYU1BZcEl4N1ZmQ1YzUzlJc0tMREhwUW41RmtnazZqMVl2YnBlVy93VVJ1d2JGcjlGclRJQXZYaExsSjZXaUZiRFZkMXpxNGVic0J0dTdGU3Z6RiIsIm1hYyI6IjhmN2U3ODRhZDVkYmUwMzQ5Njg1YmY0MTE4NzYwOTBkMjM2OWE1ZWMwYzExYjZmZWNmY2IwN2VlNDZjYjJjNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+