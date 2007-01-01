Калужанка попросила убрать два сухостоя

В воскресенье, 18 октября, жительница дома №46 по улице Тульской оставила комментарий под постом главы администрации города в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать два высохших дерева.

— Стоят два сухостоя, которые свисают над дорогой. Почему их не спилили сразу, когда проводили опиловку и вырубку деревьев по этому участку дороги? Они точно уже не будут зелёными, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Удаление сухих деревьев вдоль проезжей части на улице Тульской у домов № 46-44 планируем рассмотреть в следующем году.