Калужанин просит установить светофор после ДТП с ребёнком
В понедельник, 20 октября, житель города Калуги оставил комментарий под постом главы администрации города в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести проверку работы комиссии по безопасности дорожного движения.
По его словам, требования по установке светофоров на перекрёстке улицы 65 лет Победы отклонялись несколько раз.
— Через данный перекрёсток ежедневно в школу и в детские сады идёт более двух тысяч детей и их родителей, но комиссия ссылается на недостаточность потока пешеходов, - описал проблему горожанин.
— Преступное бездействие! За этот год произошло несколько ДТП. Травмируются дети. 16 октября произошло очередное ДТП, ребёнок в реанимации, - рассказал мужчина.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь