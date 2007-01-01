Калужанин просит установить светофор после ДТП с ребёнком

В понедельник, 20 октября, житель города Калуги оставил комментарий под постом главы администрации города в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести проверку работы комиссии по безопасности дорожного движения.

По его словам, требования по установке светофоров на перекрёстке улицы 65 лет Победы отклонялись несколько раз.

— Через данный перекрёсток ежедневно в школу и в детские сады идёт более двух тысяч детей и их родителей, но комиссия ссылается на недостаточность потока пешеходов, - описал проблему горожанин.

— Преступное бездействие! За этот год произошло несколько ДТП. Травмируются дети. 16 октября произошло очередное ДТП, ребёнок в реанимации, - рассказал мужчина.