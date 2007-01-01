Афиша Обнинск
Тарусянка просит проверить ремонт дороги в деревне
Благоустройство

Тарусянка просит проверить ремонт дороги в деревне

Евгения Родионова
18.10, 14:35
В субботу, 18 октября, жительница деревни Борники Тарусского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телегам» с просьбой обратить внимание на ремонт дороги.

По её словам, администрация Тарусского района о ремонте отчиталась, но проблема осталась нерешённой.

— Мы добились ремонта дороги только по решению суда. Радость длилась не долго: щебень на дорожном покрытии не укатали, образовались бугры и ямы. Легковые автомобили при подъеме в гору буксуют на щебне, - описали проблему женщина.

Администрация Тарусского района прокомментировала ситуацию:

— Знаем об этой проблеме и решаем её. Дорогу, в том числе на подъёме (спуске) укатывали неоднократно. Чтобы сделать покрытие более плотным и ровным планируем подсыпать асфальтную крошку и утрамбовать ее. В настоящее время готовим документы для проведения торговых процедур. По их результатам определим подрядчика и сроки выполнения работ, - рассказали в исполнительном органе.

