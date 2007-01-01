В Калужском селе просят решить проблему с дорогой

В субботу, 18 октября, жительница села Авчурино Ферзиковского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телегам» с просьбой обратить внимание на проблему с дорогой.

По её словам, компания «Рязаньнефтепровод» выносить грязь на дорожное полотно, что влечёт за собой опасность и нарушение.

— Машина едет как по льду. Каждый день по этой дороге дети идут в школу, так как это единственная дорога.(Пересечение улицы Центральной и Юбилейной), - написала женщина.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— Действительно, компания «Рязаньнефтепродукт» обслуживает подземный нефтепровод. Проезд до точки идёт по улице Центральной. В селе Авчурино альтернативной дороги нет. Дорога не асфальтирована, в прошлом году была отсыпана щебнем. Маршрут транспорта проходит по полю, поэтому при возвращении машин в дождливую погоду на дороге остаётся грязь с колёс. Знаков, запрещающих проезд грузового транспорта, нет, - пояснили в исполнительном органе.

— В этом году отсыпка не планируется. Постараемся рассмотреть вопрос в следующем году, - добавили в администрации.