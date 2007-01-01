В Мещовске открыли «Гуляй-парк»

17 октября в Мещовске состоялось торжественное открытие нового общественного пространства - «Гуляй-парка». Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Поляков.

Ранее на этом месте был пустырь, но благодаря реализации проекта территория полностью преобразилась: были проложены инженерные коммуникации, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы и проведено комплексное благоустройство.

В церемонии открытия приняли участие представители правительства Калужской области, подрядной организации и местные жители. Проект разрабатывался с учётом пожеланий горожан, и власти призвали бережно относиться к новому парку, созданному для комфортного отдыха нынешних и будущих поколений.

Реализация «Гуляй-парка» стала возможной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».