Благоустройство

Ремонтом улицы Чичерина в Калуге займутся в 2026 году

Дмитрий Ивьев
17.10, 15:56
Ее будут приводит в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 17 октября городской голова Дмитрий Денисов.

- Проектировщики хотят сохранить дух улицы и подчеркнуть её эстетику. Сейчас идёт проверка сметной документации, далее – выход на торги, - пояснил чиновник.

Власти собираются обновить на Чичерина заложенный в ней стиль 1930-1950-х годов.

- Будем стараться, совместно с бизнесом и жителями, чтобы любимые места калужан становились ещё уютнее, чище и красивее, а город развивался с уважением к своему прошлому, - прокомментировал Денисов.

Новости по тегу
благоустройство
