Ремонтом улицы Чичерина в Калуге займутся в 2026 году
Ее будут приводит в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 17 октября городской голова Дмитрий Денисов.
- Проектировщики хотят сохранить дух улицы и подчеркнуть её эстетику. Сейчас идёт проверка сметной документации, далее – выход на торги, - пояснил чиновник.
Власти собираются обновить на Чичерина заложенный в ней стиль 1930-1950-х годов.
- Будем стараться, совместно с бизнесом и жителями, чтобы любимые места калужан становились ещё уютнее, чище и красивее, а город развивался с уважением к своему прошлому, - прокомментировал Денисов.
