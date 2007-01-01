Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калужской области женщина пожаловалась на яму во дворе

Евгения Родионова
17.10, 15:09
В пятницу, 17 октября, жительница города Сосенский оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить её проблему.

По её словам, во дворе дома образовалась яма после дождя.

— Обращалась по поводу ямы во дворе дома №13 по улице Космонавтов. Администрация отчиталась, что работы выполнены, но после дождя практически ничего не поменялось, - рассказала женщина.

