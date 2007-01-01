В калужском селе попросили отремонтировать дорогу

В пятницу, 17 октября, жительница села Авчурино Ферзиковского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обязать «Рязаньнефтепровод» привести участок дороги в надлежащий вид.

По её словам, по улице Центральной участок дороги приведён в непроезжее и непроходимое состояние из-за тяжёлой техники.

— На окраине села находится нефтепровод , который обслуживает «Рязаньнефтепровод». Подъезд к нефтепроводу и погрузка экскаватора осуществляется по улице Центральной. (покрытие асфальтобетон, песчано-гравийная смесь+грязь, тротуары частично есть) . — По нему ходят дети в школу, проживающие на автобусную остановку и в магазин, - добавила жительница села.

Администрация Ферзиковского района дала оперативный ответ:

— В этом году мы обследуем участок дороги. По итогам проверки на следующий год запланируем ремонт с использованием щебня .