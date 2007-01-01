Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В калужском селе попросили отремонтировать дорогу
Благоустройство

В калужском селе попросили отремонтировать дорогу

Евгения Родионова
17.10, 14:30
0 259
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 17 октября, жительница села Авчурино Ферзиковского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обязать «Рязаньнефтепровод» привести участок дороги в надлежащий вид.

По её словам, по улице Центральной участок дороги приведён в непроезжее и непроходимое состояние из-за тяжёлой техники.

— На окраине села находится нефтепровод , который обслуживает «Рязаньнефтепровод». Подъезд к нефтепроводу и погрузка экскаватора осуществляется по улице Центральной. (покрытие асфальтобетон, песчано-гравийная смесь+грязь, тротуары частично есть) . — По нему ходят дети в школу, проживающие на автобусную остановку и в магазин, - добавила жительница села.

Администрация Ферзиковского района дала оперативный ответ:

— В этом году мы обследуем участок дороги. По итогам проверки на следующий год запланируем ремонт с использованием щебня .

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklsR2c1WnZrSFVURTZVK1E5OThob0E9PSIsInZhbHVlIjoiU2ZpVG9saGVPU1RqeGlPVkZ5U0VPUTZ1QS9peXozTVpTWTJpSCt5YlhJOFlwVHU4WkIwVThxeG85U0gvdDVqdjQvTi9NdlNreW9ER2RrcEYzQVRaSTFua3BoZ0Z6VXgxRlRxUVg4VFBERnhUZVdCTzRCZVRJREVuK2NGQzRvVTRIUExPLzd3RWIyd2FScGZVam1kVUtYK01GUkc0VHk1TkpNdWh3cU5mQmVaR1BhOXczZWI4UjZqeGh2T01XWmswQzV6bm8wTHBRSm9jT1Rib0V4NGVLOHR2VnNUenRPSVF0YXcyaUNVVTVjQmpiQXhPSnhrQXBCUVVpTUhpWUhHblJxR0NOWnVIb3JBb0cxeXd5Wklpa2ExYmI1TGhic2tTU1pjaGIzSjJicVJ3K1pnR2hmZ3FpNnJKRTQxamF0eGpmblpaL2tFZmxVd29CSk9jUzk3dEZpemNiTUhhaitMdVRWQ3FteEN3OUFsY3BVVTBFWTFjMTF4M1VDM1RiUllwb2lkN1hjN1V3RWNwRHgzTTQ2L1M0WGVSQzdDNjFXSThseXZma3l0TS90QnlSZFhlMUt0ZDVVVmZhbUY2dDNsdCIsIm1hYyI6IjM0MTE5Yjk1ZjM5ZWQzYmI5ZTRlNGMxNDFmZDQ0YjdiZDE4NzA4OTA4OWFkYTkyYTQzNGQ2YjRmMjM0ZGMxNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhZZS9pcUxWa2RqcXN2cmpFT0VCZVE9PSIsInZhbHVlIjoidG5vZXp4OW82OW5TdUtkQWFqK29MYk1ud2pSaDh6QVJxblU2bGE1aXU2ajZoaXN3QldIRE40ekI4ZllyU2UxMFZSd0FMWlBsdUgzb0QxMmQ0RVlhRU9PSFc5WktqUU0xY0gxQi9qdTZnVE5ySjRwSTFCWlp5RWJVbzVYUEcwQlZTN2pZQ2dzR3RGTU1JVVVLa2JDSnlSd3BrL0g3Q004dVRqWS9xVEpaV0FRYi9YbDBLQjZlQ3RlSXFMY1RwWXRZbFJpNXVkY0pkQ1E3YkVrWUFSOCtzNkYzT3BWS1BaU3NMSDloVUpjTWY0MThPeUJsaHF1bVQ4NEZOa0tYTUR0ZDU3ZFZuUk5LZXNzR2dqSGs5VG0rTFlxWVpBSHVjTUMyM0NMamdQYmF5WWxsaXgvZ3kxOVdKNFduRkE1T0phZkdKMVhvWnFzN2lHZlg1eW5SZlg4Y1dudVlwdHphYWowTGdkdUZBT3RNc1U5NlRJM1BKN3BiaUMrcWpsVTlEMjNaWkZSRFU0bURJNmlvMGtlZ0tvMHE5RnZWTmZNNXNmNm13RXJZMzYrVUxvdU5lQTYrbmNhd094K0JFQzA3REZsTXNoai83ZXlqUllhL2dxM1hVSXNmdVpDWWFaR3lCVE0zeGdqeldiUXlmeXNzU3pkQURxTEJ3YkJ2cW1XU0REY3p6Qm9KaG9FbHI0b0phQXR2Z1JvL0MwZ21vNndoamdHZkZ5NlA3RWRlMHpQTmw4Ri9vTlBlSVdPWk8wekFMN0NiT09QYnNzeER3elZaYzY1bHJCQ0h4S2V4Sk45aE81NDNHYzhuOXNxVUN2U2V1OWRhYU5uQnRiWEdPc2I1NmUyZiIsIm1hYyI6IjQ2MjQwNWE4Yzc5NGQ4OWNmZjc1OTM1ZTVkYTg1NWJkNDdmNDYyM2FhYWIzZGUwY2VmZmVjMzdmODE4MDk2YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+