Благоустройство

Калужанам рассказали, как установить детскую площадку во дворе

Евгения Родионова
16.10, 09:13

Ранее мы сообщали о проблеме отсутствия детской площадки во дворе дома №61/5 на улице Ленина.

По словам жительницы, на четыре дома нет детской площадки. В администрации Калуги прокомментировали ситуацию:

— Новые детские площадки обустраиваются постоянно в рамках муниципальной программы при содействии депутатов по каждому округу. Инициаторами включения адреса в план являются жители. Они могут направить свои пожелания депутатам. Работы ведутся планомерно, в рамках возможностей. Жители могут принять участие в Инициативном проекте, получив средства от муниципалитета на реализацию.

— Заявки на участие принимаются по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 425 или 429, телефоны для связи: 70-11-52, 70-11-58, - добавили в органе местного самоуправления.

Кстати, похожий комментарий мы получали по этой проблеме.

