Благоустройство

В Сухиничах завершается благоустройство общественной территории

Дмитрий Ивьев
15.10, 13:10
В Сухиничах подходит к завершению благоустройство общественного пространства «Обаяние Баевки». Об этом сообщил 15 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Благодаря реализации проекта жители и гости районного центра скоро смогут пользоваться обновлённой зоной отдыха, оснащённой прогулочными дорожками, смотровой площадкой, скамейками, уличным освещением и декоративными элементами.

Для тех, кто ведёт активный образ жизни, предусмотрена отдельная спортивная зона с воркаут-площадкой. Особое внимание привлечёт архитектурная композиция «Баевский маяк» со встроенной подсветкой.

На данный момент готовность объекта составляет 93%.

Реализация проекта стала возможной после его победы во Всероссийском конкурсе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

