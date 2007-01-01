Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Жителям дома на Пролетарской рассказали, кто должен решать судьбу двора
Благоустройство

Жителям дома на Пролетарской рассказали кто должен решать судьбу двора

Евгения Родионова
15.10, 10:29
0 206
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы писали о просьбе жительницы дома №157 на улице Пролетарской в Калуге установить детскую площадку во дворе.

По её словам, рядом с домом вообще нет детской площадки. Вместо неё просторная парковка для автомобилей.

Администрация Калуги прокомментировала ситуацию:

— Земельный участок под дом № 157 размежеван. Это значит, что всё, что во дворе в границах сформированного участка - всё собственность жителей, соответственно им и принимать решение, что делать там (парковку или детскую площадку). Такие решения принимаются на общем собрании жильцов, - пояснили в органе местного самоуправления.

— Новые детские площадки в городе обустраиваются постоянно в рамках муниципальной программы при содействии депутатов по каждому округу. Инициаторами включения адреса в план являются жители, которые свои пожелания направляют депутатам. Работы ведём планомерно и в рамках имеющегося финансирования. Также жители могут принять участие в инициативном проекте, получив средства от муниципалитета на реализацию, - добавили в администрации.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inptamc3TGdVdWh4Yzk4RVliaXJQaFE9PSIsInZhbHVlIjoiNURXMG00M1puYlRlZGpENkMvYXBiZHkyVmREZDhLOThJQjZtUUNvR1Q3MjFPaXcvN3JkTGgzSWVUUFg0b2RiVndiTkxlTnh0OXR2Ylg4SEVkaW45aVBwakUzTmViWXVTKzVzbDMwdUlDTWFYd2s5dWxaUkdlZll5VVVhQWR0Nm9Xc1VKZ085ZmJNSzdpMTRDRXJnQkxkK3ZhY1RKdXVnODdjQ1VONDhRNjFXZURNVitXMHZ6RW1FeEk3UDZMTk1iMlIrSnVzN3J0UzY2NHV5UExjdDZlWlZpWWtZMHFRdTRlYklxUWhZbENXc1RqeEZmdnQ0ZnBudllHa0QvdlZnRjBtcEdsVy9YY3JLU3VCMmZwanhvVVR2Q0xNa3dSeXJNTmxaNmdyRjZ2TnR0Lzk2anJxY3RwYWU4dDlEQkdQck8rd1NpenpuTkt5dVlsVEtnTHJTK2V3VzErejJldW1SYlMvSTNhNW1JbzdRVDlnVThkMi9FL3ZYUHZYWjM2ZmwrclptaCs0THcyOHQwZlo3WWhDclBMRUY5bEkvVkZmVTJiSXp0UnBYeWU1YytIMHVSNlFkR0hLamJjV2dJNGh2RSIsIm1hYyI6ImEzZGNiNjdjZDY2ZTkwOTkxNDE0ZGIzYTk1NjMzMTQ3YmZlMTUzODM5ZTRlMzYxYTAzOTc0NWJkYzQ3YWE2ZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlN4ZEN2bmRERzBBMDNqb3BPRy9Mb0E9PSIsInZhbHVlIjoiV2s5ZmVQb0w1OEUya3ZEb2grNVRjOHdiV1NIQ3JtbHYyMGNPai9UT3NhVHowS2F5MjUwUUMrNWMweDNoWTJFR1VQT3dHMURKT3VGV3pHZ2lXVDFYd1JObFkvWkhkRm9CVUFRaWJoQitYMENrbERUWFBDSUtCU0owTWxFdGFLUVZ5T3hFcTNRb0xNNjVDb2pnc0ZKRnNwZkZmRUwzRXVsWDFpd1B4ZklrU05icllqcWt4R29pZUhLejR3ZjRLTjlORzB5dmc4KzNaMExtbWl4NTZzYmErTTlpckJPTWptU3p3S1B5bXJMcWp5YTlERUY5SmRwa3NKV28vdnBjeGV6NzQ5QVFvb3lpWnYxWW0zVE9TRGJYN0IyR3ZZSmRZMzk0cDZJVXFRc245eWdTMHBST2FMY2tqQ3Q0WGNxSkRYUDA5OUpFWEYrMFhSaXgrOFpOOTFwVUZsM3dLYnA0QXJVVWhmWDIrQjdHdEdFN25YSm5uQ0lkZWFSSVhjdWtNZ0grYkxaY0xxZHlLNlVMTWpaRDl2UTVOc1E5NUZFa21TSDQzODdybGJKM21UaENwNGJMK0dPUTdWT0FnU2dORmd5emFqdUZ6OWRKL2VTR0xmOTMvT1pGOHdxM3NlQ1dTSnVINHZvakEreEM2VElNSDFMcm1pTjBGaUptZ2dqZ1QyUHNSRzdpVmJ1bmp3VkQwY3llRVFEa2hMdGJGbUlTUEN5c0ZMVnRYQWhQWk9TWjJvUzlKYnpTVFFVMDBHdFo4TXQ5ai85Yk12SGdtWDNEZ0g0TTB4K29JZnR1TnBCR0dmR1MxdHc2V3hKa3U0SlNYc0swY2lBVUJ6OGNOdElOenZ0YyIsIm1hYyI6ImJhMDVkZWExNWIwZjA2NDE0MjIwZDU5NzM5NWJhZDBkNzI1MzUwZmNmYWM1NDNjYjViNTE2OWQ2NjJmNDM1YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+