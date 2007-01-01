Жителям дома на Пролетарской рассказали кто должен решать судьбу двора

Ранее мы писали о просьбе жительницы дома №157 на улице Пролетарской в Калуге установить детскую площадку во дворе.

По её словам, рядом с домом вообще нет детской площадки. Вместо неё просторная парковка для автомобилей.

Администрация Калуги прокомментировала ситуацию:

— Земельный участок под дом № 157 размежеван. Это значит, что всё, что во дворе в границах сформированного участка - всё собственность жителей, соответственно им и принимать решение, что делать там (парковку или детскую площадку). Такие решения принимаются на общем собрании жильцов, - пояснили в органе местного самоуправления.

— Новые детские площадки в городе обустраиваются постоянно в рамках муниципальной программы при содействии депутатов по каждому округу. Инициаторами включения адреса в план являются жители, которые свои пожелания направляют депутатам. Работы ведём планомерно и в рамках имеющегося финансирования. Также жители могут принять участие в инициативном проекте, получив средства от муниципалитета на реализацию, - добавили в администрации.