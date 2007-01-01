Афиша Обнинск
Благоустройство

В Калуге под конец года займутся строительством тротуаров

Дмитрий Ивьев
14.10, 16:06
1 649
В администрации Калуги 14 октября сообщили, что сейчас готовится проектно-сметная документация для проведения торгов на строительство тротуаров.

Подрядчики будут определены по итогам конкурсов и приступят к работам на улицах Дружбы, Маршала Жукова, Вишневского, в деревне Жерело, а также на подъездной дороге к деревне Ильинка.

Всего в 2025 году на строительство и ремонт тротуаров в городе выделено 98 миллионов рублей. На данный момент работы завершены на восьми объектах: тротуары уже обустроены на улицах Секиотовской, Кирпичный завод МПС, Молодёжной (деревня Шопино), Пестеля, на набережной Яченского водохранилища, у новой поликлиники на улице Фомушина, в 3-м Академическом проезде и на Советской улице.

Ещё на десяти участках строительство тротуаров продолжается.

благоустройство
