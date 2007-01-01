Афиша Обнинск
Новость дня Благоустройство

В Калуге поменяют освещение на нескольких улицах

Дмитрий Ивьев
14.10, 15:26
В 2026 году в Калуге продолжится реконструкция системы наружного освещения. Об этом сообщили в городской администрации.

Новые светильники появятся на улицах Чичерина, Светлой, Одоевском шоссе, Байконурской, а также в деревнях Тимашево, Пучково, Тинино, Крутицы, Лихун и в посёлке Мирном. 

Работы затронут и общественные пространства: обновление освещения запланировано в скверах Ветеранов, Кубяка, Содружество и Байконур. Кроме того, новые фонари установят на улицах Стеклянников Сад, Мичурина, Максима Горького, Пестеля и Можайской.

