В Калуге поменяют освещение на нескольких улицах

В 2026 году в Калуге продолжится реконструкция системы наружного освещения. Об этом сообщили в городской администрации.

Новые светильники появятся на улицах Чичерина, Светлой, Одоевском шоссе, Байконурской, а также в деревнях Тимашево, Пучково, Тинино, Крутицы, Лихун и в посёлке Мирном.

Работы затронут и общественные пространства: обновление освещения запланировано в скверах Ветеранов, Кубяка, Содружество и Байконур. Кроме того, новые фонари установят на улицах Стеклянников Сад, Мичурина, Максима Горького, Пестеля и Можайской.