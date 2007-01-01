Афиша Обнинск
Благоустройство

Калужанка попросила переделать ливневый сток у поликлиники

Евгения Родионова
14.10, 15:15
1 219
Во вторник, 14 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой облагородить ливневый сток у поликлиники №5 по улице Циолковского.

По её словам, он сильно затрудняет движение пешеходов по дороге.

— Эта улица ведёт в сквер Волкова. Это место для занятий спортом, катания на велосипедах, самокатах, прогулок с детьми. А через эту канаву невозможно проехать: детскую коляску приходится либо выпинывать из канавы, либо переносить на руках, - рассказала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировало ситуацию:

— В текущем году изменение конструктива ливневого стока не планируется. Будем искать такую возможность в следующем году.

