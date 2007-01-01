Калужанка просит установить детскую площадку

В воскресенье, 12 октября, жительница дома №157 на улице Пролетарской в Калуге поделилась с нами проблемой своего двора.

По её словам, рядом с домом полностью отсутствуют детские игровые площадки.

— Я живу на Пролетарской, у нас вообще нет детской площадки, зато есть просторная парковка для автомобилей, - рассказывает женщина.

Мы попросили администрацию Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.