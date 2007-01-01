Шапша поделился впечатлениями от преображения Свято-Пафнутьева Боровского монастыря

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился впечатлениями от недавнего визита в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, отметив, что там успешно реализован проект по благоустройству прилегающей территории.

По его словам, воплотить его удалось благодаря победе Боровска во Всероссийском конкурсе малых городов - это уже четвёртый раз, когда город становится его лауреатом.

Шапша также напомнил, что в целом по региону в рамках этого конкурса федеральную поддержку на благоустройство получили 29 проектов.