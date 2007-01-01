Афиша Обнинск
В калужской деревне привели в порядок детские площадки

Евгения Родионова
13.10, 16:00
0 302
В понедельник, 13 октября, прокуратура Думиничского района сообщила о завершении проведения проверки безопасной эксплуатации оборудования детских и спортивной площадок.

По словам прокуратуры, три детские площадки и одна спортивная площадка в деревне Буда находились в ненадлежащем состоянии.

— Они имели дефекты лакокрасочного покрытия, повреждения игрового оборудования, песочница не была оборудована защитными приспособлениями, - рассказали в ведомстве.

На данный момент нарушения устранены.

