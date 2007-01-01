Калужанин потребовал установить "лежачих полицейских" после смертельного наезда

В пятницу, 10 октября, житель Калуги обратился к главе администрации города в комментариях под постом в мессенджере «Телеграм» с предложением по улучшению безопасности на дороге.

По его словам, необходимо установить "лежачих полицейских" на улице Мелиораторов, так как работники предприятий «КВТ» и «Черноземье» неоднократно превышают скорость движения.

— Летают как сумасшедшие! Последний вопиющий случай на улице Мелиораторов: был раздавлен человек насмерть грузовым автомобилем, - переживает калужанин.

— Дополнительно необходимо установить с обеих сторон улицы знак «движение грузовых машин запрещено». Только желательно в высоту с человеческий рост, - утверждает мужчина.

Администрация города Калуги комментариев пока не давала.