Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанин потребовал установить "лежачих полицейских" после смертельного наезда
Благоустройство

Калужанин потребовал установить "лежачих полицейских" после смертельного наезда

Евгения Родионова
13.10, 14:07
0 480
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 10 октября, житель Калуги обратился к главе администрации города в комментариях под постом в мессенджере «Телеграм» с предложением по улучшению безопасности на дороге.

По его словам, необходимо установить "лежачих полицейских" на улице Мелиораторов, так как работники предприятий «КВТ» и «Черноземье» неоднократно превышают скорость движения.

— Летают как сумасшедшие! Последний вопиющий случай на улице Мелиораторов: был раздавлен человек насмерть грузовым автомобилем, - переживает калужанин.

— Дополнительно необходимо установить с обеих сторон улицы знак «движение грузовых машин запрещено». Только желательно в высоту с человеческий рост, - утверждает мужчина.

Администрация города Калуги комментариев пока не давала.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhSaCsxN1BKMWpmbmcxeFJCcU84QVE9PSIsInZhbHVlIjoiUDNkRzg5MnRyQlJmOWh0VTBVOTBvak04YUN2VDZsMmQ5UUc4eG42RDZ0NTcrRHhqaHdud2FxajlkQnNBbEZLOExzZnFLdXhvZ25TQUJ3ZThxUFY1TlRCWk5ZSEg0T1U4Qml6Q01lNHNpWk4zbHFNTmEwSkthS0V1SzFBR0svcFNyZkMzL3VIeitFRHRFVERPK2pQYzBjWlZsZzl5S1pJcUhPS1ZBbDFiak9WUHlHdmZYUlBhMFEwWWFoQUc2S2tkN1cwUjVPdkdDSzVVM2pTc3ZiT2RwZG9mYmdwQUdwYVZUc3h4d3h3U1FUWGw4bTR4ZmVQb1RZd2Fta29ZcE1qMUlxQ0hLdUpvWDJRQTZQSGZURDUxaHNGSDgraVg4Skx4bVhGM3F5eVZzbzdlSkI2WHRldmQzUzFXN1RGVWVyVmxNamxaQmM4WXZMY2tFOVRoUDhTY3VTSHpRWFhiUVZ1NE5TWnB6WEFWd25uU1RKRkZKSW1UWm13MjdWRS9Kc1NFekNleVJJU0s2U0xPc1B6UmpVMmJQeFhxUDUreEs1cVRubEpQTDNOSURqMnVlckdESStzR0JsOFA5NmpuT3BidiIsIm1hYyI6IjkwM2VkMTZiYjdlODQzODQ2YTE3NzliYWVlNjI4MTIxMzBmNGNkN2M4NDkyYTM0YzEwYWIyZmQyNWFjNDVmYzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVDUStQeFFlUTVLRnpVNExMN1NtY3c9PSIsInZhbHVlIjoiK3huSDNTZXNzc1JXaUxuYmQ4TWFBejhWVEVCQm5tamhQY0NYTHcrWUg1TE5ZZ05UaDlMT3Z6d0NSVVh2cjVpQlZoa1BrdWFVeW9DZ0VwQmgyV0Q1QzU2Vjk0VmdvOHhjRlMzNEk1YUF0WGZSTDhyU3NlemxNZlJFTlFuMmtDdkF6U3Vrdk0rMkVQTk15cGFBRHRyRW5icFFIcmZma0RRSWREWCtzTWRpTGZ3bjVsRmZoZkVPajc3UG9YZ05JMEo0eE1pL2pEeUhscDdneU1ockhKTTdrQy9zdGgwUmpaSnNMeS9sdGNEdFBFenlkNjcwaDRFSWlYalVLWlY1UlFkcmxDbitMcjFJYmRsQXRkb3NJWGRROHNZUm55ZFFHdDh0YUp0U01vNGZkdDgzU1lzc2J2Uk5sR2VsYVBpRS9hNDNGRGRpekcrbk1DV2F5Y2VvODRqUlZzUkttajc2MDM0VTRLdnMyakJjUm5TZGV0dVhGcG9OaGx2Y2VvbTYvNTVVTmxLTFk5NGZZeUxmYlFweUE2RmIzaVFkWEhXZ1NsK2taTklKOEtKby9FbXlady9GVXhjVm1VUHduMk5IV2lGMWRpSEpDL3lkMWFrMUIwbG1KUGF6QURvRmdqL2xSVStYekxNTzhMQkFNanh0K054YjBDSTlNV01YR2RNSGpIdjg2MFFwdTFpVCtGTmtPZXdsK25RSFBKdzZ0ZFdCZkV1dGZPb1V3WWYwdlZnbUdLVUZpeTN6N2FJdzhCNmhQSU9PSFRPUk9QcXUzb2pNbnorbUwwNk1BcFJ4NmEzaC94QjVtSEUrcUlPVXFpak5QckE5WE4wRUlPRmxSSFJWbmpjTCIsIm1hYyI6IjY0ZTY2OTMxNTQwZGYxYWI5YmY3OTk3ZTZhZTJlMDAzZTRhNDYxZmNlOGI0ZDIzMTliNjBiNTI5ODlmMTRkODQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+