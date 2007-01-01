Афиша Обнинск
Благоустройство В калужском микрорайоне уже два года просят убрать обломки деревьев и сухостой во дворе
Благоустройство

В калужском микрорайоне уже два года просят убрать обломки деревьев и сухостой во дворе

Евгения Родионова
13.10, 11:20
0 437
В четверг, 9 октября, в комментариях над нашим постом житель Турынино-3 рассказал о проблеме, которая не решается уже долгое время.

По его словам, во дворах домов №105 и №107 по улице Советской до сих пор лежат обломки деревьев и сухих веток.

— На Турынино-3 уже два года лежат обломки деревьев: угол дома № 105 по улице Советской, вдоль тропинки по Советской, 107 и дальше ниже по тропинке, - описал проблему калужанин.

— И ещё у дома №107 сухостой, - добавил мужчина.

Управление городского хозяйства Калуги ситуацию пока не комментировало.

