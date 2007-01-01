Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Калуге высадили новые деревья на улице Степана Разина
Новость дня Благоустройство

В Калуге высадили новые деревья на улице Степана Разина

Дмитрий Ивьев
13.10, 09:10
0 109
Саженцы липы появились на участке между улицами Никитина и Мичурина.

Ранее в соцсетях люди жаловались на вырубку сирени с одной стороны дороги.

Однако городские власти заявили, что убирался только американский клен.

- В процессе нашли один-единственный куст сирени, засохший и вытесненный клёном, - прокомментировал глава администрации Калуги Дмитрий Денисов. - Он погиб, и поэтому был удалён. Только один куст.

Чиновник пообещал продлить аллею из сирени, высадив там еще 30 кустов.

