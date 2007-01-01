В Калуге высадили новые деревья на улице Степана Разина
Саженцы липы появились на участке между улицами Никитина и Мичурина.
Ранее в соцсетях люди жаловались на вырубку сирени с одной стороны дороги.
Однако городские власти заявили, что убирался только американский клен.
- В процессе нашли один-единственный куст сирени, засохший и вытесненный клёном, - прокомментировал глава администрации Калуги Дмитрий Денисов. - Он погиб, и поэтому был удалён. Только один куст.
Чиновник пообещал продлить аллею из сирени, высадив там еще 30 кустов.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь