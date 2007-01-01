Афиша Обнинск
На въезде в Спас-Деменск установили флагштоки
Благоустройство

На въезде в Спас-Деменск установили флагштоки

Дмитрий Ивьев
13.10, 09:56
0 238
В понедельник, 13 октября, об этом сообщил глава районной администрации Владимир Бузанов.

- Внимательные водители обратили внимание, что на въезде в город появились три металлических флагштока, на которых развиваются флаги: Калужской области, Российский Федерации, Спас-Деменского района, - прокомментировал чиновник.

По словам Бузанова, «теперь жители и гости города могут насладиться великолепным видом и почувствовать дух патриотизма».

