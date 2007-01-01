Афиша Обнинск
Благоустройство В Калужской области появилась очередная газифицированная деревня
Благоустройство

В Калужской области появилась очередная газифицированная деревня

В пятницу, 10 октября Владислав Шапша сообщил на своей страничке, что регион занимает шестое место в России по реализации президентской программы догазификации
Михаил Тырин
11.10, 11:02
0 47
Голубое топливо пришло на этот раз в деревню Победа Малоярославецкого района.

Первыми получателями газа стали Вячеслав и Елена Курило, на очереди еще 20 их односельчан, подавших заявки.

В текущем году запланировано ввести в строй восемь межпоселковых газопроводов общей протяженностью в сотню километров. Более 1600 домов получат долгожданный газ.

