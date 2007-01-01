Афиша Обнинск
Ремонт дороги в Калуге на выезде со двора Баррикад рассмотрят в следующем году
Благоустройство

Ремонт дороги в Калуге на выезде со двора Баррикад рассмотрят в следующем году

Евгения Родионова
10.10, 17:20
0 268
Ранее мы писали о просьбе калужанки провести ремонт дороги на выезде со двора Баррикад 126-128.

По словам женщины, жители дома ждут его уже более 7 лет.

Городское хозяйство города Калуги дало ответ:

— В текущем году этот проезд в план ремонта не попал. Ремонт дворов и междворовых проездов мы проводим в рамках муниципальной программы при содействии депутатов по каждому округу. Инициаторами включения двора в план ремонта являются жители, которые свои пожелания направляют депутатам. При формировании плана на следующий год мы рассмотрим возможность ремонта, - сообщили в государственном учреждении.

