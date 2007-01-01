Калужанка семь лет ждёт ямочный ремонт
В пятницу, 10 октября, калужанка оставила комментарий под постом главы администрации города Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт дороги на выезде со двора Баррикад 126-128.
По словам, женщины проблема не решается уже многие годы.
— Мы просим уже седьмой год. До настоящего времени эта проблема осталась, - рассказала горожанка.
Администрация города Калуги проблему пока не комментировала.
