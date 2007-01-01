Калужанка семь лет ждёт ямочный ремонт

В пятницу, 10 октября, калужанка оставила комментарий под постом главы администрации города Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт дороги на выезде со двора Баррикад 126-128.

По словам, женщины проблема не решается уже многие годы.

— Мы просим уже седьмой год. До настоящего времени эта проблема осталась, - рассказала горожанка.

Администрация города Калуги проблему пока не комментировала.