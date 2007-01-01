В Калуге упавшее дерево не убирают уже месяц

В четверг, 9 октября, жительница дома по улице Николо-Козинской 66/30 оставила комментарий под постом на странице главы администрации Калуги в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание проблему: упало дерево во дворе её дома.

По словам, женщины, ранее приезжала служба, но из-за машин во дворе дерево убрать не смогли.

— Пообещали на следующий день приехать, но никого мы больше не увидели, - утверждает женщина.

— Дерево, держит другое дерево, у которого корни растут под домом, - добавила калужанка.

Управление городского хозяйства ситуацию пока не комментировало.