Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге приведут в порядок аллею на Степана Разина
Благоустройство

В Калуге приведут в порядок аллею на Степана Разина

Евгения Родионова
09.10, 14:49
1 228
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Недавно мы сообщали о просьбе жительницы города восстановить нарушенное благоустройство и озеленение на улице Степана Разина.

Как она она утверждала, при проведении разрытий в 2024 году и при установке ограждения на участке от площади Победы до улицы Тульской были допущены нарушения.

Городское хозяйство Калуги пообещало решить проблему в ближайшее время:

— До конца месяца аллею приведут в порядок.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZVdG93RjhVd3JoTm12b1FDZytYOVE9PSIsInZhbHVlIjoiejQ5VytCZ21MQkhNYm5uS0oxTW9JS25EMFRkZU0rVGJET0tkRzRkZnA2OHQvTllzWG1scU9Ma1E2NGJEY01VY3M1NWorYXh1MlNRL3ArRVI1UktCUHpsTzJudVZ4cXRUTHNiTDViV2hUSlJOb0ZxSEswbDhSeVJZdkpGVUJoSG5mL05LSGFIR0c1bFF0dk5SVCthZDZGY1J1MUt0THBiVFdLZDRXZGlUK1A5UHJ4KzVkQ3RGRUEzYVB5RlltYXlVZ0Q5WHNoUStjNEtyY2dlY0lhTXBTSUQ4ZE9xdzNiT3hhUnM5Y2FuZGF5LzRkaEo4ZnRScTVWL1JxMk0zYmdkZjJSMVM0RXlHcDFrZ25JM2gwcHF2SlFzeXNsdTQvbFY3d3A5SCtrb1NiZXNDV0swdGJLVUZ5c29Sa1J4Q3UwcENuQ1p5RWZLSHlpR3NtdGFaak9QTEFxM2Z1RjRqSFlPVXlBU1o2cjBubUpNbE9WNlZFOWRhQ3lhS2U2RmFGeVFCU2VRYkMvSjlnWTFMVDEvUk4rUXU0TWtLUVczaFlrQlYvV0c5dS9rSmRFMktlRlJkd0VBeFFIR1UzWDJjRWxpRyIsIm1hYyI6ImQxOTE2YzRjYjE4NmMxNzQyMjlmZWNiMDZiMTM5NDdiZGFiZDhlYTZlOTYyZjIzMDdhODlkYWY1ODQzNTNjNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRaYjMxTThkenZTODNXa2tZRjdVTHc9PSIsInZhbHVlIjoiTXRiMTFqc0hhUzJiTUJKckF5R2V0TWF4eTBESVFHSFpqUVRGeTZPRjB0eWZ6ZnV4ODhmOFZkcEp2SEVJdlUvMlRWUmREYkdnQVBNMkphTHpJSno4ZEM0cG9VOFpQYTQyUzZBK1J3Z1JzUkdqQ3gzeTNhV3VMVXQ4a2REVzh6eUFvemJkVzIwTkZoSzNFV05jSkp5cmVqVHY3cmRsUkJKNDJxbkc3UlVON3JjL1hPSmZDcVM5bEpTTnkxTUpyZ1ZiYU1DelMvUk9qbjdNcks1QTRSTjI4WDE1QW9KdlBNcUVuTEttSGRic0oxNEFtMG83Q2tyMDhpMnRsVjRKcWl3YnlvbE5wcnljeVBPaTE1RldLNjRtajRSRWVNd2tVbkFmaGZLbnpHTyt4MDRFdXA4RHoxcjRPNVJIbTNaY1dldndGeTMwTjV5eGdyYXlJUGFsSVFoU3BzdWpJM3A3RndsUTIydEx4Rm4wSGViRkRmcHlMSVhrZERXWk1VR2VldDdiaFZjWXduUlBlNzhua2p1azA2d2luM1FDT1ozVnJRK2lEUjZmVHI1V2ZJOEt2SEZzWHdwWVIxRHN3YmlVU01aSG01YnRVZmVkMkhGYTlhWjVOR2VoY2hQUCtlVm1wVS9VUjhVc0pjZVBvVFJ3NlVkdkJWUEpCV3FZNmp3dWVUZEVSTTN4WkR4V2JjVlVBUy93WVQ4L05sbGdMSlMxang5dnVvelJydmJDLzJBVVBhd2Urc3M3R0Z0Mmo3TlFXeW5kUnMzOWhCYXFtV1VVWTd0UnZHSnNiTHBwd3lvVXZab2NyUGo1aVh5TDVvb3FwaWYzYUduZHJjdFdLSlg4SkVKYiIsIm1hYyI6ImM1OGQyYjdmMTZiMmEzNjAzNDA1MDg2MjM5YjkyZTQ0ZjkwMDQyZWJjNDc5NDcwZmU2YWEyMGY1ZWRjNGQ4ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+