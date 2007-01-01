В Калуге приведут в порядок аллею на Степана Разина
Недавно мы сообщали о просьбе жительницы города восстановить нарушенное благоустройство и озеленение на улице Степана Разина.
Как она она утверждала, при проведении разрытий в 2024 году и при установке ограждения на участке от площади Победы до улицы Тульской были допущены нарушения.
Городское хозяйство Калуги пообещало решить проблему в ближайшее время:
— До конца месяца аллею приведут в порядок.
