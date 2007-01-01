Открытые люки в Калуге пообещали закрыть
В среду, 8 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— Когда будет сделан колодец на пересечении переулка Казанкова и улицы Московской? А так же отсутствует крышка на люке по улице Московской и повороте на улице Дорожной, - поинтересовалась решением проблемы калужанка.
Министерство строительства Калужской области ответило горожанке:
— Специалисты водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования.
