Открытые люки в Калуге пообещали закрыть
Благоустройство

Открытые люки в Калуге пообещали закрыть

Евгения Родионова
09.10, 12:20
В среду, 8 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Когда будет сделан колодец на пересечении переулка Казанкова и улицы Московской? А так же отсутствует крышка на люке по улице Московской и повороте на улице Дорожной, - поинтересовалась решением проблемы калужанка.

Министерство строительства Калужской области ответило горожанке:

— Специалисты водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования.

