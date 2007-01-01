Свалку в Калуге пообещали убрать
Ранее мы сообщали о жалобе жительницы города на неудовлетворительную работу служб по вывозу мусора.
Городское хозяйство Калуги прояснило ситуацию:
— Шины, строительные и растительные отходы нельзя складывать на контейнерных площадках, из-за этого образуются несанкционированные свалки. Если выявляются нарушители, то они привлекаются к административной ответственности. Вывезти строительные и растительные отходы по этому адресу планируем в текущем месяце.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь