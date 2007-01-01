Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Свалку в Калуге пообещали убрать
Благоустройство

Свалку в Калуге пообещали убрать

Евгения Родионова
09.10, 11:39
1 485
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы сообщали о жалобе жительницы города на неудовлетворительную работу служб по вывозу мусора.

Городское хозяйство Калуги прояснило ситуацию:

— Шины, строительные и растительные отходы нельзя складывать на контейнерных площадках, из-за этого образуются несанкционированные свалки. Если выявляются нарушители, то они привлекаются к административной ответственности. Вывезти строительные и растительные отходы по этому адресу планируем в текущем месяце.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdRdXZCZ3VEdFh6b0FxNitreUV3dkE9PSIsInZhbHVlIjoiNHozY2dTUThRWnExZDZRUTRxQ3hYVTVFdlhOVHpDNjJLTkloamlGd1dhVlZySXg2dUZOaEltZFpxbmpiKytVRi8rcnh5eStqakhYbklGTThpZlIrTDNBUVQ5VUF4c0ZYT2hveTNPTVJWVWVHUytuVnExTjFqQWwyZC9OWktvNWhpN0ZJUEN3dHRUc2Ntc2V4aThhSUIyN042Z0xGc3pMN0hVTngrazV1QTFVaVdRS29HZ1FxVGpNYWYySHBVUHNsOTRtQ2J4d1NOUllWcFFjRDZsYmJ2R29JQkVObENQVDRPNTBUcXV2SjN3UEZOY3dyQjNpNkEwdDgvUzBuV1dhVGx4b29kVmJ6WTlyMEpXaEtxVDRGT3RDV1VQNTRRTUpaNTFtMXRBbGVOOSs5SXg5WXpMSU9ZNGkvNkU3dElrc2I3MVZPNFhYN2xKbERqNDE0WUQ3WjR1MXJBNUZMNGFNUGZVVmphR2tUVVNYUXdGL2lzMllwdDVxTlhwaWJ5YldjNzNmem5tUlk1Y3dJclhLaHJVaTJSQWgwSVliK2ZyQ3ZPOHF0ZzYwZHNjSkZ0aExTdDgwbXo3VTA1QmlUY0NxWCIsIm1hYyI6Ijk1ZDQ3MjRkOTQ5OTZhOTJkYjNiNDI2ZDJiOThjYjVkNGQwYzZjNTFhOGVhMzVhYjllZDdkMDA5MjM3YmVlZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhQOFlFQzZEUnlQeUJlWjBkZWdNZ2c9PSIsInZhbHVlIjoibnRkcWJTeGVBdlp6Zm4wMWlSME5nb2xOMnNlSW5ZelRFQ2FGVEU4U0J0WkVwbURodGRnYWVMUW5xN3RPaW1US3JDbk5XUnRjbWNseDhSSGkzeUMvL0ZQbTg5M3oxNUVraHlCV0Y5M1krdmRBVTFPMi9UNm5nZW9UOWVvQStTbWRkUlNPVVJscjVqT1RIdWUzdDRlcFNOSDRnV1FSN0JvZkw3RTJZTDZHRVFDVlJ0bk9oT0tPdHlpdWY3RzlDNDAvNFRZQ0liSnFjdURWdjYxckxiVmk2VkFaNjRqT0cxTXF1dWNuUFBkVkRYN0l2blk2VDFvRTQ4NWdsZEFrbndlV1orTVlVaG84cnZ0aFNyMVZnd1RXbUI1OTN3TXd1ZTFyYUxZMnBZMm5sd1FPM1JJYzIvcXZtbklwNm1CMnhCaHVrNEhTRG1qcit5MEl0MGZ3ZmlBMG80UEdISmdnWm5nbUhBbnBieTVFeUZBNkJWWTdWbEl4Y0tVWjREajJVT2RoblhWbjIwak9laGw1dDA1WjR6Sm1WUnJJVy9SejRySUhLUFFuV21YbHNBSXl4QVlXVHI0V2U2Vi9IbnVSYmg5YkVnRHNzbklmYlZnNHFsb1I0OU1CdXd6NDl5Y1NZZW1sakJmWm5xV1BWSWVHRWs0OFc0aEJTMVRrRHNPSWdiZFRDSWRwVldvTGhPak9jWTAwRUtPNjFlZk80eHR5Sno5M1BLSGM3OWRKT0FEM2gyc0xhNWZHL09lS1JWNmFVbFl3d0ZERGkxWGdab29TVmM2aGhiS01tZXpjdm9yaXlsTit3VFBBT1puMlY2TnRjcVRaOXdVYzY1OGYrVWh2Y0x6VCIsIm1hYyI6ImZkMTk0NjMwZWY5NDFlNjkyY2NhYmU4MTk3Nzc4ODBjODBjYmViODNlYzdlYWYxYzQ4YjFkZTcxZjk1ZTZhNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+