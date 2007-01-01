Калужанку возмутило благоустройство в центре города

В четверг, 9 октября, жительница города Калуги оставила комментарий на странице главы администрации Дмитрия Денисова в мессенджере «Телеграм» с просьбой восстановить нарушенное благоустройство и озеленение на улице Степана Разина.

По её словам, при проведении разрытий в 2024 году и при установке ограждения на участке от площади Победы до улицы Тульской были допущены нарушения.

— Все работы и затраты бюджета на благоустройство и озеленение будут напрасны, если подрядчики не будут восстанавливать и приводить в первоначальное состояние территории после проведения работ, - объясняет женщина.

— Почему нет контроля за устранением нарушений благоустройства и озеленения областной столицы? - задаётся вопросом калужанка.

Городская Управа города Калуги ситуацию пока не комментировала.