В Козельском районе установят только один фонарь
Благоустройство

В Козельском районе установят только один фонарь

Евгения Родионова
09.10, 10:18

Ранее мы сообщали о просьбе жителя деревни Каменка Калужской области решить проблему с освещением улиц.

По словам местного жителя, установка одного фонаря вопрос не решит:

— Прошу поставить несколько фонарей, так как протяженность улицы около 1 км. Нет ни единого фонаря по переулку. Но около администрации д.10 на площадке установлены целых 3 штуки, - пояснил мужчина.

Администрация Козельского района дала ответ:

— В текущем году запланирована установка только одного фонаря. Обязательно вернёмся к рассмотрению этого вопроса в следующем году, - сообщили в учреждении.

