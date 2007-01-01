В Козельском районе установят только один фонарь

Ранее мы сообщали о просьбе жителя деревни Каменка Калужской области решить проблему с освещением улиц.

По словам местного жителя, установка одного фонаря вопрос не решит:

— Прошу поставить несколько фонарей, так как протяженность улицы около 1 км. Нет ни единого фонаря по переулку. Но около администрации д.10 на площадке установлены целых 3 штуки, - пояснил мужчина.

Администрация Козельского района дала ответ:

— В текущем году запланирована установка только одного фонаря. Обязательно вернёмся к рассмотрению этого вопроса в следующем году, - сообщили в учреждении.