Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Мещовске показали, каким стал новый парк
Благоустройство

В Мещовске показали, каким стал новый парк

Дмитрий Ивьев
08.10, 16:03
0 374
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там близится к завершению благоустройство «Гуляй-парка» — победителя ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, который проводится благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В новом парке уже установили входную группу, сцену, беседку с амфитеатром информационные стенды и торговый павильон.

- В центре парка появилась площадь для проведения массовых мероприятий, - рассказал 8 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - В парке высажены деревья и гортензии.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZ0YlVxWGt1a0l2QXpVS25qaHJ5TFE9PSIsInZhbHVlIjoiUE1WR2l6VXc0QWl3dFp0MXN6SnhhQXNtZ0cxQW1XOVFqNTh1b0lnOEEveldzRG52c2QvQjZ4aHFWb1JCblZJdXd0MnZ1NEUwYVFMQkFja2plQnRnSFhhSTJZSmE5Q0UzaTROMnBSbVI3bGxOYTZna0NYa3Jxam1JQWcxS1BVdE9rVWxTblYyUUJLb1JQQXF6dFI5SXhpU3VuQTFMWUFNUnhFaXY0L09hbVVkaS9XcjVBZUl2VFVWRGdYd2grWVZ6UVRjbFBWS2U4NkZubzQ1NW1EMnE3Ui95TjFId2UxeG83bTBHUUdYT3VSb3AraEhmVGRydzRYMGxnMEZCY0ZkNTlBNFVlaGxkQkpWbUowTHo0elMwUUMxblFxTEJuN2licklqZkVSdytpakF6MWxoUVdLNmtCSEd5bkFMVUc0YUJITVhvMGhEZDFzbUFEMVhxLzR2aU45REF5ZnMwWlJKN3JmSGtBRXhkdklMTDNFYXNhdldacDJXc1BGbVpLalJJUjQ3dVFrNHZIOHRweGFlWjh1d2pBcDlaR1pwMjVtZittQVU4a0YrMTdTaGthU2xiWUZ4aTBjdVVuSmZUZ2lPUyIsIm1hYyI6IjdjMDk2YTRmN2Y2ZDlhYmYwNGZhMDVjYzMzZWM5NTRhOTkxZWRhMjcwNWU1MzUwMDU5ODI2YmRjMWRhZmU5NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitoNGt0eHRaK25GTVdNRUJ3aTV1dlE9PSIsInZhbHVlIjoiK2F6MWM0MU5OeGN4QUlmaGxMbU5PL2JwZ2U1eTdWYnB5OFV2QlpYVmUra2E1b2VWdnk4anNPd3VEOVVIcFQveFkxaFhvZ3FWU3ROWFhuYzlBY1BPQzd2M2dJemtsK1hhemRkZlBWN09KSmxESVBMQ3JPTzNxRlNxWU9iWXAzZ2pnZnhZWlhzV2twRlNrUTBHNFI1S2FLdTdXY3FvellDMFNTMHJaT0FYb2hFdkkvbTV2ODBBWWdkSGswWXc1Y1MrcEd4a056WXJZMnRJQVc5TG13eThvd0pCYkMrbWNDSjRlcUhRVnVsSDBuczhOY2pJd2dINGwwOXREUlBRQUxDQ1BHdmlCWm1sRVpTMDRtY1N4NjlGVHZVbHVaQ09iRVBEUlBIeVFsVXBXb1ZabkJERmZIZlNzdTNoTHY3NXhVaXUrbDY4emJNKzlPK2tqVmFVUDl0YnVGNmQwZG1SeWdRcHZhTjJ1RERuaEZibUxhSy9CR2cvSTJvdUNKQ2d4alVJWGUycUJFdTBaNGIwcmFpUDJDSGdhSzA0V0sveWFXdGhnc3lIM0V1V2hYaTEwZGNHOTRXd1ZGUHd2TEpycWZ3WVJWQ3gzTnQ3K1h6aU93MTl5bnBUcUdCTUpwMkJVU3hoS0FhcUtZZE1wM2pFczdaZnpUZVdrMFFQTWJpNlB2WHFWeGhySGtnUCtlY1VwS3l5cDNhRlpKZHhrZXRxRExNWTZPTmpTSG0wM0Q5N1pIZnRjUDRhM0dTeTE5a0NKYmdWbVRjaXM3ZkJaTmpPczJ1UEtqT1hBcHREUTlxeDNITXp6K3UzMzgvNEJkekxHUzJ2cVJiREEzbUQ1OFMzcExrViIsIm1hYyI6IjBhNThlMzU1MGNkYjU4MjE3MDMxZTI5MThjOGMyMzQ4NDQzOGJjMjVhOTQwM2I2N2Q0ZjQ2YWIwZDYzMGU4MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+