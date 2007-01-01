В Мещовске показали, каким стал новый парк
Там близится к завершению благоустройство «Гуляй-парка» — победителя ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды, который проводится благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
В новом парке уже установили входную группу, сцену, беседку с амфитеатром информационные стенды и торговый павильон.
- В центре парка появилась площадь для проведения массовых мероприятий, - рассказал 8 октября министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - В парке высажены деревья и гортензии.
