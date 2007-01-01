На комплексное развитие Юхнова направят 767 миллионов рублей

Юхнов стал лидером по объёму финансирования в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На реализацию пяти ключевых проектов в этом опорном населённом пункте будет направлено около 767 миллионов рублей — средства поступят из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. Только в 2025 году на эти цели выделят 318 миллионов рублей.

Юхнов — центр социального обслуживания для более чем 10 тысяч жителей: помимо самого города, сюда обращаются за услугами жители 136 близлежащих сёл и деревень.

Одним из главных направлений стала реконструкция двух детских садов, построенных ещё в 1967 и 1978 годах. После обновления они смогут принимать около 240 детей. Площадь зданий увеличится, появятся музыкальные кабинеты, расширятся пищеблок и подсобные помещения, а также повысится антитеррористическая защищённость. В учреждениях закупят современное оборудование.

Близка к завершению и реконструкция спортивной школы «Юность». Здание, ранее бывшее кинотеатром (построено в 1962 году), обновляют с февраля. Здесь расширят раздевалки, душевые, санузлы, два тренажёрных зала и кабинеты для тренеров. Школьники и взрослые смогут заниматься на новейших кардио- и силовых тренажёрах.

Также идёт ремонт детской и взрослой библиотек, центра общественного развития «Добро центр» и Дома культуры. В последнем появится новый зрительный зал на 280 мест, где будут проходить лекции, спектакли и другие культурные мероприятия.

Отдельный крупный проект запланирован на 2026–2027 годы — строительство 15 километров городских канализационных сетей. Это позволит подключить к системе водоотведения социальные и производственные объекты, а также около 600 домов, где проживают более 2 тысяч человек. Торги по этому проекту пройдут уже в ноябре.