Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство На комплексное развитие Юхнова направят 767 миллионов рублей
Благоустройство

На комплексное развитие Юхнова направят 767 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
08.10, 11:39
0 511
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Юхнов стал лидером по объёму финансирования в рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На реализацию пяти ключевых проектов в этом опорном населённом пункте будет направлено около 767 миллионов рублей — средства поступят из бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. Только в 2025 году на эти цели выделят 318 миллионов рублей.

Юхнов — центр социального обслуживания для более чем 10 тысяч жителей: помимо самого города, сюда обращаются за услугами жители 136 близлежащих сёл и деревень.

Одним из главных направлений стала реконструкция двух детских садов, построенных ещё в 1967 и 1978 годах. После обновления они смогут принимать около 240 детей. Площадь зданий увеличится, появятся музыкальные кабинеты, расширятся пищеблок и подсобные помещения, а также повысится антитеррористическая защищённость. В учреждениях закупят современное оборудование.

Близка к завершению и реконструкция спортивной школы «Юность». Здание, ранее бывшее кинотеатром (построено в 1962 году), обновляют с февраля. Здесь расширят раздевалки, душевые, санузлы, два тренажёрных зала и кабинеты для тренеров. Школьники и взрослые смогут заниматься на новейших кардио- и силовых тренажёрах.

Также идёт ремонт детской и взрослой библиотек, центра общественного развития «Добро центр» и Дома культуры. В последнем появится новый зрительный зал на 280 мест, где будут проходить лекции, спектакли и другие культурные мероприятия.

Отдельный крупный проект запланирован на 2026–2027 годы — строительство 15 километров городских канализационных сетей. Это позволит подключить к системе водоотведения социальные и производственные объекты, а также около 600 домов, где проживают более 2 тысяч человек. Торги по этому проекту пройдут уже в ноябре.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNZd2lHZk4xMWVPTEpHc1JhRDhtMkE9PSIsInZhbHVlIjoiTUVoczBLMDJPRVEwNGZmWGRTbk82dEZzdjZ2dWNGRjJ1ZE9DQnhCWUVnRTJVMjhOekEzTy9wY08rOHJWQ1N2TUR4S3pnOHJDVjgvcTB3T0t0ZXdocjNiRHJ1V1kvQkpROHc2ZHFuQXI2ZnBHbVJ6a296TFZtc0JtUGJhY08xYnBxSGJGZGNOVjdJQng3a3V4YU0zL3dReUEwWVErZjUwU21uWm4rWVZvSUV0TXhJKy9oWjhrdkhZVytpSmYzVGhCTlAraXVkSi8xbTBST21ma0hjMEE3WjBHa3d4ZXB2YmdVWGFFOHV1bm5aV09Sdjd1cHlSQXpKOU1KZWxoVkUrSmtrZEZrMWRCd0R1YUdXT0lzT0NpbUhGR0RTRjZWRkFsTWZCUFl4SHRMZHBFS0xBYUI5Z2I4b2pWSUxhVWtKVkNXMnZHakpiRTRuOVd4ZE5yOFo3RkFLT2g2aFFINXVDOFZvdUd5YTBaSFBXTkM1Q3Q5eGhMTE9PUlBjUU4zTUZUWUs1bkFCOVlLRWVleVpMMHIrVTRlcXZmYzNjeThoSURqLzVKRHZmYjhyL2htN2RUMk5vekJtZVNtaldtam1ZdiIsIm1hYyI6IjhmMTY3NjQ5M2YyYWQ4YjViYTM5NWE5MjI2YjBiM2EzZmNjNDhhYjI2YWFhNGJiZjYwNDQ5ZjU0Nzc0ZWZjYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhLclAyTFV0ZWpXSTRDSVNQbGtuZUE9PSIsInZhbHVlIjoiVkszeUo0bE1NNVRjSUJLRkQySXJoK015ZXJsZno3MEpUc1U3UTNtTEl6NG8zMmI3WGg2RGVjQldOWUFGQkFPNVlSc2xCOGovZlNwQldaT0I2K0lGYnhLbDJndUdRT0pqU2tUZnU0WWdPYVZLSkNkYmxheWlrZ3NYSE5ybVN5dXhTNy8yV29rQlNXUVdtejQyU1BSQVhKclJ2RXlEMlZONExQdVNZRDRvNmRMZ1hwa3E2UzRPMjZjMnI1a1p2OWVyMzhjQmNkOHJuUmJuK1lzK3ZPZmNua0trQWdIcEt0TlF4OHluZmZPMDBxQ3dIT2hpcHFmR3M3U0IwTXpsVTRXN3dwOVdHcFpTUUNNYUc5TTVUSUFJa3kvV2luQW40cFpkbkMrdjU5Wm5pNGZsS0ltMVYzTFhPZEFtZkdmUU5SQUxHSEpsV3p6VGhrZ0ltczNrZk11anpCOTNKTEZhSEdmTldORVF0L3Z6VzVNaUErUHJmWm9WbmhqVkh3bnpmcVp5Q1U0YlRJdFUxSHRnc2FMaDRJOXB1MVBndXh4blNDcTVIbC9PTUhFa1ozS0VqK09lWHVUY2tGdVArWkVxcEpwRFYzVGdhVjU1M21VbURTQm13TGV6bkppNmgyMGNaazFzMDkyK29EcFBsQXQzU1VDQjI2OTRjTmV0N3owNW1HTmc4MlcxMzgrelcyUWFvb3BZOUcvZDUzSFRabnpsaUkzYXB4ZXVTZFd6Ync3cEVqcExCN2RiSTNaemx6dXQ5dE90VEJlbGJFYnV1NG04aFhzbENnZU9GbG1uVjdSNFlhUUdVamdwV0JtMDgyVXVaREtYYUp3NHNpY21hMHB5b2s1MSIsIm1hYyI6IjdiYzVhZDNhZDM4NjEwM2Q4YjgyNjczNTc2OWE3YzhiZTQ2YjgyYTlmZjk0MzgxM2VjODlhODc5NWMwM2RiZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+