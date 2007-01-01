Калужанин опасается падения сухих деревьев

Во вторник, 7 октября, житель дома №16 на 1-м переулке Пестеля оставил комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с состоянием зеленых насаждений вдоль дома.

По его словам, территория заросла старыми сухими деревьями, которые представляют реальную угрозу для прохожих.

— Вдоль нашего дома растут сплошные заросли аварийных сухих стволов. В каждый ветреный день на тротуар падают отломанные сучья, - уточнил мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Для обследования деревьев нужно обратиться в комиссию по зеленым насаждениям. Специалисты на основании заявления обследуют деревья и выдадут ответственным акт о необходимости работ, - ответили в органе.