Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанин опасается падения сухих деревьев
Благоустройство

Калужанин опасается падения сухих деревьев

Евгения Родионова
08.10, 11:41
1 591
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 7 октября, житель дома №16 на 1-м переулке Пестеля оставил комментарий на странице губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с состоянием зеленых насаждений вдоль дома.

По его словам, территория заросла старыми сухими деревьями, которые представляют реальную угрозу для прохожих.

— Вдоль нашего дома растут сплошные заросли аварийных сухих стволов. В каждый ветреный день на тротуар падают отломанные сучья, - уточнил мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Для обследования деревьев нужно обратиться в комиссию по зеленым насаждениям. Специалисты на основании заявления обследуют деревья и выдадут ответственным акт о необходимости работ, - ответили в органе.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
10 оценили
10%
0%
10%
0%
10%
70%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktNeEhnZ05DSlBzWFZoVkF6ZXlmQnc9PSIsInZhbHVlIjoiRTQ0L01aZDlIQmtPcXpRM3l5KzRpc0d4d0NQWnJ2SzRzVW8vZ1ZqRVNxWFpQNXZuRk5ObytNN3RhZnFzMzA2OVhkbUNzODU0YzNmOUNVbTdWY2ZuK1dWUFUxbDhudEdSMlhURk5TZUhxNEZFdHdKeDRNNVpjTm5PcjZySTl2dmF2d2d3dzVZcktWY0s5SUhEQ0NBOTZpVVk1TDJNTEhpTzIzc2lyemlTbjlLaFpKbmN0UUVtemVxbk9QRDhIZWwxTDZMUTZSampaKzJKMVJSeGpFVDhpU3kxWE1jSGMyY043bVJ0Y0NIb3Ivb2Z1dlRnK3M3b0QzWDlIdlMxR1kwQlZzc0oybEdkcnh2SmhHc3JLZEJxVTArWFRIbllCbGNrdkRYMFkwMVovdGJ4cndSa2ZSZUlERk43TzJGTjdWUFFSZnFTUjZXM1ZHczBIaUtJbGtLT0tydUxIY1A5c1IzMy90dXBxTXRKVHVnSDdPdEFET0FkMTRybUorUFFMRm02TTNDWDJUbW04MUN3TEVIclRwK3E0eEdFNVJ0V3U3UEw2YzI0dWlXUC90NHFKbi9pUHd3U2NWV3pFR2E3c2twYyIsIm1hYyI6IjYwYzBhMjhlNjRiNzhhNDE5ZjFmZTU1OTUxYmNlNTY5NTExM2IyMTBlYzYxNDhkYWZiNTFkOGZlYWNhZDhhMDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQvbWxIb3RENU16OWtINnBrWUVQS3c9PSIsInZhbHVlIjoiODVuVFBWeUdveUhZZzNxaVpYYnQ0ZGZ1RkhJZlBTczJMdGI3NzVUZzRBVHBpcW5wUDM5UVFCVGdBSDlIMjkxU0xFRnRGNUFvVkRlLzg1cmZlTVU0blZ5ZjRvSWViZnB0N0lTeXdVMis4dXFNZWgvcDFOV2IvZ3ZRMFBzK2ZDRUZvVmh3dGdxUGpkUVhGZyt4bXYzRVhUTnhueGMrb2JaZ1VsSUxyUFc5aDZOeVEybTg2MnRKRjYyN3hEbHJHK0ZZWDB4R3luclhuMDMrUVA4K1ZxSWh4SE80VVVTeE0zWnZpNG9wak9aLzBOdHR4U2lZcEN2SlJOcXR1cXdHT04zUDl0Slk0c2tOUmNzQmM2eFI3SEZlNks0dkZvOS9Ib0NvT2VjWUpLOThzREZnQS9nZlhlMW9iQ2dqVGZDcEhybTl4M0ZsZDV5NDJ1VlpUeDVLb0twR0NucG9RQ0tPVEx0ZVBYclJCLzIxRDdhTVJYSmJPVVVuVldobnJkNWJ4TU9yMEVIeUpGY0xUV1BVWFJMUkhQY0NQQjFTK3JNTXJsK3h6L0tGYm95VG1GOENnWjJsZWozM21jTWlQTU01M0F5L1R2a1NETHB0NHZHN210K1R1cmRUMG5RVE52SlhRMmtYUUFqV2FaKzRNNFhZcEU3MGtoOURINXFhbWQ3cUJuZGViMTQ0L01wREUwaTRldzhGWnRDNmNtenNGdHI2R3ZyZHJ0bVZXN24yV2dCclIzY2crdll3VktkVDJsQjVOcWlnZjRVNUtEZDdNUU11aEh6ZXlxeU5Rd1dTdFBUdjBKQmtiK05ER0UrTnY1aDBoWXRxUXN5MVFCbTcvcDQyeTF0cyIsIm1hYyI6ImQ4NGYxMDY3NmQ4MGJlZmEyY2Q5NTdjZWU0NzRjZGIwNTkzMGJlMWE3Y2E2ZWJiMmU5NDFkOTdlMDIwYmFlYWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+