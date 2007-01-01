Афиша Обнинск
В Людиново завершается ремонт набережной
Благоустройство

В Людиново завершается ремонт набережной

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:36
0 188
Во вторник, 7 октября, глава районной администрации Геннадий Ананьев сообщил, что в Людинове подходит к завершению масштабный проект по благоустройству Дворцовой площади и набережной, требующий особого внимания.

По его словам, работы находятся на завершающей стадии: на набережной уже завершается укладка тротуарной плитки, на смотровой площадке - монтаж террасной доски, а на малом пирсе установлены лавочки. 

Ананьев отметил, что каждая деталь и сроки выполнения тщательно обсуждаются, многое уже готово и выглядит красиво. Он выразил уверенность, что результат благоустройства станет гордостью как для жителей, так и для гостей города, и подчеркнул, что лично продолжит контролировать ход завершающих работ.

